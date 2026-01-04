Choque de automóvil con camión tres cuartos en Autopista Vespucio Sur por La Granja deja dos personas fallecidas

Alrededor de las 15:00 de este domingo, dos vehículos menores y un camión tres cuartos habrían chocado en la Autopista Vespucio Sur a la altura del acceso sur, en la comuna de La Granja.

Según detalló el mayor de Carabineros Patricio Opazo a Teletrece, el siniestro vial se habría producido preliminarmente luego que uno de los vehículos menores realizara una “ maniobra de retroceso ”.

“Y así que un camión tres cuartos no se logra percatar de dicha maniobra y lo impacta por la parte posterior, perdiendo el control del vehículo. Finalmente un tercer vehículo lo colisiona también por la parte posterior”, relató.

El choque habría dejado hasta el momento dos víctimas fatales en el lugar, un hombre y una mujer. Además, una cantidad no especificada de personas habrían quedado con lesiones de diversa consideración.

“Hay una menor de edad que presenta lesiones graves y todas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales acá del sector sur de la comuna de La Granja”, detalló el mayor Opazo.

Por el momento, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está trabajando en el lugar para determinar las eventuales responsabilidades en lo ocurrido.