Cifran en 300 las viviendas con daños en Maipú tras anegamientos por intensas lluvias

Durante la noche de este sábado, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se trasladó hasta Maipú, una de las comunas más golpeadas por el episodio de intensas precipitaciones que se registraron durante la tarde en distintos sectores de la capital, para evaluar en terreno los efectos del fenómeno meteorológico que provocó inundaciones repentinas, anegamiento de viviendas y graves problemas de conectividad en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Tras el recorrido, la autoridad confirmó que existe una afectación preliminar de al menos 300 viviendas en la comuna, cifra que deberá ser ratificada durante las próximas horas mediante la aplicación de los instrumentos oficiales.

“Son varias las comunas de la Región Metropolitana, en particular acá tenemos una cuantificación de por lo menos 300 viviendas. Se tendrá que contrastar esos datos durante la mañana cuando se apliquen los instrumentos respectivos”, señaló Ramos.

El subsecretario explicó que desde los primeros minutos de la emergencia se activó un trabajo coordinado entre la Delegación Presidencial Metropolitana, Senapred, la Municipalidad de Maipú y los equipos de emergencia, enfocado en el despeje de agua, la rehabilitación de los sectores anegados y la atención a las familias afectadas.

Detalló que en las próximas horas se levantarán Fichas FIBE para cuantificar daños e ir en apoyo de las familias.

La autoridad recordó que la Región Metropolitana contaba con alertas preventivas activadas desde el jueves, especialmente en zonas cordilleranas, aunque reconoció que el impacto del evento fue más amplio.

“Lo que estamos viendo hoy día es una afectación en general en varias comunas de la región”, indicó.

El sistema frontal, asociado a isoterma alta y a una baja segregada, dejó tormentas eléctricas, granizos, caída de árboles, cortes de energía eléctrica, activación de quebradas y remociones en masa, con especial impacto en Maipú, Padre Hurtado, Las Condes y Lo Barnechea.

En Maipú se registraron múltiples puntos críticos de anegamiento tanto en vías de desplazamientos como en sectores residenciales, como Tres Poniente con Camino a Melipilla, en el barrio Pehuén, en Los Conquistadores con Los Planetas y tramos de Avenida Américo Vespucio, donde el agua acumulada paralizó el tránsito y afectó a vecinos y usuarios del transporte público.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue –según informó Senapred- el desborde momentáneo del canal Santa Marta, situación que, si bien se normalizó con el paso de las horas, obligó a reforzar el monitoreo preventivo en sectores aledaños.

En ese contexto, el subsecretario informó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra desplegado en toda la región.

“He pedido al MOP que pueda identificar muy bien cuáles fueron las causas de esto, revisar ductos y eventuales puntos críticos que pudiesen estar generando problemas”, explicó, aclarando que preliminarmente no se trataría de un desborde estructural del canal Santa Marta, sino de un evento excepcional.

Según los antecedentes técnicos, el fenómeno respondió a una lluvia extremadamente intensa en un lapso muy breve, característica de tormentas estivales anómalas.

“Esto es producto de una situación muy anómala, una lluvia demasiado intensa en muy corto periodo de tiempo, parte de otros sistemas de tormenta en verano que hemos tenido”, sentenció Ramos.

“Catastrófico”

A la evaluación realizada por el gobierno se sumó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien calificó como “catastrófica” la situación que enfrenta la comuna tras el paso del sistema frontal.

Luego de recorrer distintos sectores afectados, el jefe comunal manifestó su impacto por la magnitud de los daños, señalando que se trata de un escenario sin precedentes durante su administración.

“Desde que soy alcalde no nos había tocado vivir algo así, ni de cerca”, afirmó Vodanovic, tras constatar en terreno que cientos de departamentos y viviendas quedaron completamente anegados, especialmente en sectores donde el agua ingresó de forma repentina y con gran fuerza.

El edil detalló que en algunos puntos el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio, dejando a familias con pérdida total de sus pertenencias.

Desde el municipio indicaron que los equipos sociales y de emergencia se mantienen desplegados para levantar catastros, entregar ayuda inmediata y coordinar apoyos con el gobierno central, a la espera de la aplicación de las Fichas FIBE, que permitirán dimensionar formalmente el daño y canalizar la asistencia a las familias afectadas.