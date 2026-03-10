Seis exministros, asociaciones y parlamentarios: la intensa ronda de reuniones de Arzola antes de asumir el Mineduc

Dentro de -más o menos- 24 horas, María Paz Arzola asumirá como la ministra de Educación del gobierno de José Antonio Kast, sucediendo en el cargo a Nicolás Cataldo y transformándose en la décima mujer en ocupar el cargo desde que María Teresa del Canto fuera la primera, entre 1952 y 1953, con Carlos Ibáñez del Campo como presidente.

Tras ella vinieron Mónica Madariaga (dictadura), Mariana Aylwin y Marigen Hornkohl (ambas con Ricardo Lagos), Yasna Provoste y Mónica Jiménez (las dos en Bachelet I), Carolina Schmidt (Piñera I), Adriana Delpiano (Bachelet II) y Marcela Cubillos (Piñera II), la última mujer en desempeñarse ahí, puesto que después ejercieron Raúl Figueroa, Marco Antonio Ávila y el ya mencionado Cataldo.

Precisamente, algunos de ellos son parte de la ronda de reuniones que la futura ministra ha decidido llevar a cabo antes de asumir buscando recabar algo de sus respectivas experiencias. En total, son seis exsecretarios de Estado con los que la profesional, de 39 años, se ha juntado: José Pablo Arellano (ministro de Eduardo Frei), Mariana Aylwin (Ricardo Lagos), Sergio Bitar (Ricardo Lagos), Gerardo Varela (Piñera II), Raúl Figueroa (Piñera II) y Carolina Schmidt (Piñera I), sin contar, claro, las bilaterales con el actual titular de la cartera.

“El Ministerio de Educación es uno de los más importantes para el futuro y las nuevas generaciones. La tarea es larga y los problemas principales no cambian. Me alegro que haya venido la ministra para conversar, he entregado algo de mi experiencia. Siempre he sugerido a los ministros nuevos que consulten a los anteriores . Se necesita más sabiduría, se evitan polémicas inútiles y se actúa más rápido", asegura al respecto Bitar.

Mientras, el exministro Figueroa, el último titular del Mineduc que tuvo la segunda administración de Sebastián Piñera, dice que en su caso además de sostener una conversación general sobre los problemas actuales más complejos del sistema, “ el valor de esas conversaciones está en poder transmitir la experiencia de lo que significa ejercer el cargo , que le sirva como insumo para desarrollar su propio plan de trabajo. El Mineduc es un ministerio complejo, entonces recoger distintas experiencias de las dificultades permanentes a las que hay que enfrentarse y cómo trabajar con diversos actores siempre son relevantes para alguien que va a asumir”.

Por su marte, la exministra Aylwin señala que la suya fue “una buena reunión en la que la futura ministra preguntó acerca de algunos temas, planteó sus desafíos y también compartí con ella mis preocupaciones . Me pareció una persona abierta y que sabe de educación y también de los temas financieros que, tal como están las cosas, es un punto muy positivo. Le deseo mucho éxito”.

Pero no solo exministros han estado en la agenda de Arzola. También expertos en educación que en los últimos años han estado involucrados en diversas discusiones. José Joaquín Brunner, uno de los fundadores del PPD, exministro de Frei Ruiz-Tagle y expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado; y Cristián Cox, exdecano de la Facultad de Educación de la PUC, y exinvestigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). A principios de los 90, además, dirigió la implementación de los Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación del Mineduc, donde posteriormente estuvo a cargo de la reforma curricular, implementada por la Unidad de Currículum y Evaluación, y del Simce.

A su vez, diversas agrupaciones han tenido la oportunidad de juntarse con la futura ministra. Por ejemplo, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Subvencionados de Chile (Confepa), la Asociación Nacional de Padres y Apoderados FIDE (Anapaf), Padres y Apoderados de Educación Especial (PAEES Chile), Con Mis Hijos No Te Metas, la Coordinadora Comunal de Educación Pública, Emblemáticos Unidos, Niños TEA, Padres Presentes, la Asociación de Apoderados Municipales y la Asociaciones de Sostenedores Particulares Subvencionados son algunos de ellos.

La vereda parlamentaria, en tanto, no se queda atrás. Así, la bancada del Partido Republicano y de manera particular el diputado Diego Schalper (RN) y su par Luis Fernando Sánchez (republicano) han sido parte de esos encuentros. Además, este martes estaba convocada a partir de las 08:30 de la mañana en el Instituto Libertad, centro de estudios de Renovación Nacional (RN), para participar de una jornada de trabajo junto a la bancada de diputados de esa colectividad.

El objetivo es empezar a coordinar con el gobierno entrante la agenda legislativa a partir del 11 de marzo y también serían parte los futuros ministros Trinidad Steinert (Seguridad), May Chomali (Salud), Fernando Rabat (Defensa), Daniel Mas (Economía), Jaime Campos (Agricultura), José García (Segpres), Tomás Rau (Trabajo), Louis de Grange (Transportes) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social).

“Conozco a María Paz por su trabajo previo y es muy claro que es una mujer que domina a plenitud los temas del sistema educacional y conoce perfectamente sus capacidades, lo que a mi juicio le permite poner el foco de su gestión donde están las urgencias, que son la educación escolar y parvularia, que todos los niños aprendan y que las escuelas puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles, lo que pasa, entre otras cosas, por liberarlas de las restricciones burocráticas que les hace difícil su quehacer”, cierra el exministro Figueroa.