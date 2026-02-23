SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    Autoridades entrante y saliente ya han sostenido tres reuniones de traspaso y sus subsecretarios, encargados de servicios y divisiones esenciales del ministerio van por el mismo camino. En esas citas ha quedado de manifiesto la principal preocupación de la futura titular de la cartera: la situación financiera.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Marcos Zegers

    Lejos de las cámaras y las fotos oficiales de la reunión bilateral de traspaso del lunes 16 de febrero, la ministra entrante de Educación, María Paz Arzola, el saliente, Nicolás Cataldo, y los equipos de ambos han seguido sosteniendo una serie de citas para afinar la entrega de información de cara al cambio de mando del 11 de marzo y, según han definido todos como premisa, asegurar la “continuidad” del servicio educativo chileno.

    “El énfasis se ha puesto en que no se note el paso de un gobierno a otro”, dicen en sus entornos, donde refuerzan que una cartera como el Mineduc “no se traspasa en dos días”, mirando de reojo que lo anterior implica la entrega de beneficios a los estudiantes, el financiamiento a los establecimientos y el servicio educativo como tal. La idea de los entrantes ha sido tomar conocimiento de aspectos administrativos que consideran clave, así como de temas críticos y potenciales riesgos.

    La complejidad particular de esta cartera radica en que en medio del cambio de administración de Boric a Kast estará arrancando un nuevo año escolar con todas las dificultades que ello implica, lo que le pone cierta presión a la transición. Las clases escolares arrancan oficialmente el miércoles 4 de marzo, apenas una semana antes del cambio de mando.

    Quizás por ello es que Cataldo y Arzola ya se han reunido en tres oportunidades solo durante la semana pasada: la cita ampliada junto a todos sus respectivos subsecretarios del lunes 16 a la que los entrantes llegaron con una serie de dudas y solicitudes de información, otra vez el martes 17, y otra el jueves 19.

    Y mientras en la primera se hizo una presentación más general por parte de las autoridades salientes del estado en que encontraron y dejan la cartera en términos diagnósticos, de programas, legislativa y administrativamente, en la del martes, según conocedores de esa reunión, se hablaron más en profundidad temas de importancia política. A esa cita, por ejemplo, Arzola llegó con su equipo de asesores, incluyendo a quien será su jefa de gabinete, Paula Pinedo.

    El jueves, en tanto, se conversó sobre temas escolares, como el programa de alimentación de la Junaeb, para lo cual durante una parte de la cita estuvo Camila Rubio, directora de la institución. También se habló sobre infraestructura escolar, agenda legislativa y proyectos pendientes.

    En medio de eso, Arzola ha sido testigo directo de cómo su futura oficina ya fue pintada para la entrega, y cómo los elementos que la adornaron durante la administración Cataldo de a poco van de salida: sus figuras de Batman, El señor de los anillos, Star Wars y Harry Potter de a poco han ido a parar a cajas de mudanza, mientras que un vistoso cuadro de Clotario Blest ya fue retirado.

    Paralelo a ello, las tres subsecretarías del Mineduc llevan su propia agenda, con Educación Parvularia como la más desarrollada hasta aquí. De hecho, el mismo día de la bilateral del 16, durante la tarde la nueva subsecretaria María Cristina Tupper y la antigua, Claudia Lagos, desarrollaron la primera de tres reuniones que también ya han tenido. Ese día fue de 15:00 a 17:30 con Cataldo presente la parte inicial, luego el miércoles de 10:00 a 13:30, y la última el viernes de 09:00 a 13:30. En estas instancias se ha conversado principalmente sobre la situación administrativa del sector.

    Tanto la Subsecretaría de Educación como la de Educación Superior tendrán sus propios nuevos encuentros durante esta semana. Este lunes se espera el inicio de reuniones de la primera de esas reparticiones. Ahí, Daniel Rodríguez (entrante) y Alejandra Arratia (saliente) ahondarán en temas varios, no descartándose que el nuevo subsecretario pueda solicitar reuniones más específicas con las divisiones Jurídica, o de Administración y Finanzas. En la gestión entrante creen que tras la entrega de esa información podrían entender mejor el estado administrativo y de gestión del ministerio. “Van a ser importantes para conocer cómo está todo”, dicen en ese entorno.

    Luego, para el miércoles se tiene programada una reunión particular con la Dirección de Educación Pública (DEP), el organismo que tiene a cargo los SLEP, donde se espera la participación de, al menos, los dos ministros, así como el director de dicho organismo, Rodrigo Egaña. En esta cita Arzola y los suyos esperan despejar dudas sobre los colegios recién traspasados, dotación, remuneraciones e infraestructura, así como sobre la implementación de la ley que busca mejorar el proceso de desmunicipalización escolar.

    Mientras, el jueves serán los primeros encuentros bilaterales de Superior, donde debería abordarse en detalle la situación del FES y donde las autoridades entrantes quieren conocer los pormenores de los acuerdos hasta aquí alcanzados en torno a ese proyecto de ley.

    Las reuniones

    El cronograma, así como los temas y formato de estas reuniones fue sugerido inicialmente por el equipo de Cataldo, aunque del lado de Arzola se hicieron algunas precisiones de fechas. La idea es que durante la semana anterior y esta se desarrollen todos esos encuentros, pero si es necesario, ambas administraciones están abiertas a seguir la próxima.

    En general, tanto en el entorno de Cataldo como el de Arzola coinciden en que a lo largo de todas las reuniones esta última se ha mostrado especialmente preocupada por aspectos presupuestarios, con aprensiones por el déficit fiscal general y cómo esto salpica al Mineduc. Ella quiere tener claro si están disponibles los recursos para subvenciones, infraestructura, el gasto corriente y la continuidad del servicio, desde pagar los sueldos hasta las cotizaciones. Las finanzas, de todas formas, también querían ser abordadas detalladamente por el gobierno saliente.

    “La ministra necesita aclarar que la plata alcance para lo que se tiene que hacer”, resumen testigos de esos encuentros, lo que es catalogado como “comprensible” por quienes van saliendo, por el hecho de que la nueva administración no está enterada al detalle del funcionamiento del Estado.

    De todas formas, todos coinciden en que, aunque hay una propuesta de cómo llevar a cabo las citas, las mismas se van abriendo a otros temas, hacia distintas divisiones, aspectos jurídicos, administrativos, reglamentos pendientes y leyes en trámite, entre otros.

    Al mismo tiempo, allí se han ido tocando temas específicos de distintos servicios, como las dos superintendencias de educación, la Junaeb o la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. “Se va haciendo doble click por cada uno”, cuentan conocedores.

    Cuando culmine todo el proceso, se espera la entrega de una gran carpeta de parte del Mineduc saliente, así como acceso a toda la información requerida por el ministerio entrante.

    En torno a esto, Arzola y su equipo han ido realizando una suerte de checklist entre la información solicitada y la que consideran entregada. Por ejemplo, dentro del detalle solicitado y con que creen no contar está el resultado financiero 2025 de la cartera, las transferencias y entrega de recursos en educación superior, el estado de los sumarios en curso, las rendiciones pendientes, o las contrataciones recientes.

    Asimismo, se ha pedido más información sobre la situación financiera de los distintos servicios que competen al Mineduc; sobre la imputación contable del CAE; sobre el pago a subvenciones, donde la administración saliente advirtió que desde mediados de año podría haber problemas con el pago de algunas; sobre aseguramiento de matrícula escolar suficiente; e incluso sobre la situación particular de algunos establecimientos educacionales afectados por los recientes incendios del sur.

    Más sobre:EducaciónMaría Paz ArzolaNicolás CataldoMineducMinisterio de EducaciónBilateralReunión bilateral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    2.
    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio