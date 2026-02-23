Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

Lejos de las cámaras y las fotos oficiales de la reunión bilateral de traspaso del lunes 16 de febrero, la ministra entrante de Educación, María Paz Arzola, el saliente, Nicolás Cataldo, y los equipos de ambos han seguido sosteniendo una serie de citas para afinar la entrega de información de cara al cambio de mando del 11 de marzo y, según han definido todos como premisa, asegurar la “continuidad” del servicio educativo chileno.

“El énfasis se ha puesto en que no se note el paso de un gobierno a otro”, dicen en sus entornos, donde refuerzan que una cartera como el Mineduc “no se traspasa en dos días”, mirando de reojo que lo anterior implica la entrega de beneficios a los estudiantes, el financiamiento a los establecimientos y el servicio educativo como tal. La idea de los entrantes ha sido tomar conocimiento de aspectos administrativos que consideran clave, así como de temas críticos y potenciales riesgos.

La complejidad particular de esta cartera radica en que en medio del cambio de administración de Boric a Kast estará arrancando un nuevo año escolar con todas las dificultades que ello implica, lo que le pone cierta presión a la transición. Las clases escolares arrancan oficialmente el miércoles 4 de marzo, apenas una semana antes del cambio de mando.

Quizás por ello es que Cataldo y Arzola ya se han reunido en tres oportunidades solo durante la semana pasada: la cita ampliada junto a todos sus respectivos subsecretarios del lunes 16 a la que los entrantes llegaron con una serie de dudas y solicitudes de información, otra vez el martes 17, y otra el jueves 19.

Y mientras en la primera se hizo una presentación más general por parte de las autoridades salientes del estado en que encontraron y dejan la cartera en términos diagnósticos, de programas, legislativa y administrativamente, en la del martes, según conocedores de esa reunión, se hablaron más en profundidad temas de importancia política. A esa cita, por ejemplo, Arzola llegó con su equipo de asesores, incluyendo a quien será su jefa de gabinete, Paula Pinedo.

El jueves, en tanto, se conversó sobre temas escolares, como el programa de alimentación de la Junaeb, para lo cual durante una parte de la cita estuvo Camila Rubio, directora de la institución. También se habló sobre infraestructura escolar, agenda legislativa y proyectos pendientes.

En medio de eso, Arzola ha sido testigo directo de cómo su futura oficina ya fue pintada para la entrega, y cómo los elementos que la adornaron durante la administración Cataldo de a poco van de salida: sus figuras de Batman, El señor de los anillos, Star Wars y Harry Potter de a poco han ido a parar a cajas de mudanza, mientras que un vistoso cuadro de Clotario Blest ya fue retirado.

Paralelo a ello, las tres subsecretarías del Mineduc llevan su propia agenda, con Educación Parvularia como la más desarrollada hasta aquí. De hecho, el mismo día de la bilateral del 16, durante la tarde la nueva subsecretaria María Cristina Tupper y la antigua, Claudia Lagos, desarrollaron la primera de tres reuniones que también ya han tenido. Ese día fue de 15:00 a 17:30 con Cataldo presente la parte inicial, luego el miércoles de 10:00 a 13:30, y la última el viernes de 09:00 a 13:30. En estas instancias se ha conversado principalmente sobre la situación administrativa del sector.

Tanto la Subsecretaría de Educación como la de Educación Superior tendrán sus propios nuevos encuentros durante esta semana. Este lunes se espera el inicio de reuniones de la primera de esas reparticiones. Ahí, Daniel Rodríguez (entrante) y Alejandra Arratia (saliente) ahondarán en temas varios, no descartándose que el nuevo subsecretario pueda solicitar reuniones más específicas con las divisiones Jurídica, o de Administración y Finanzas. En la gestión entrante creen que tras la entrega de esa información podrían entender mejor el estado administrativo y de gestión del ministerio. “Van a ser importantes para conocer cómo está todo”, dicen en ese entorno.

Luego, para el miércoles se tiene programada una reunión particular con la Dirección de Educación Pública (DEP), el organismo que tiene a cargo los SLEP, donde se espera la participación de, al menos, los dos ministros, así como el director de dicho organismo, Rodrigo Egaña. En esta cita Arzola y los suyos esperan despejar dudas sobre los colegios recién traspasados, dotación, remuneraciones e infraestructura, así como sobre la implementación de la ley que busca mejorar el proceso de desmunicipalización escolar.

Mientras, el jueves serán los primeros encuentros bilaterales de Superior, donde debería abordarse en detalle la situación del FES y donde las autoridades entrantes quieren conocer los pormenores de los acuerdos hasta aquí alcanzados en torno a ese proyecto de ley.

Las reuniones

El cronograma, así como los temas y formato de estas reuniones fue sugerido inicialmente por el equipo de Cataldo, aunque del lado de Arzola se hicieron algunas precisiones de fechas. La idea es que durante la semana anterior y esta se desarrollen todos esos encuentros, pero si es necesario, ambas administraciones están abiertas a seguir la próxima.

En general, tanto en el entorno de Cataldo como el de Arzola coinciden en que a lo largo de todas las reuniones esta última se ha mostrado especialmente preocupada por aspectos presupuestarios, con aprensiones por el déficit fiscal general y cómo esto salpica al Mineduc. Ella quiere tener claro si están disponibles los recursos para subvenciones, infraestructura, el gasto corriente y la continuidad del servicio, desde pagar los sueldos hasta las cotizaciones. Las finanzas, de todas formas, también querían ser abordadas detalladamente por el gobierno saliente.

“La ministra necesita aclarar que la plata alcance para lo que se tiene que hacer”, resumen testigos de esos encuentros, lo que es catalogado como “comprensible” por quienes van saliendo, por el hecho de que la nueva administración no está enterada al detalle del funcionamiento del Estado.

De todas formas, todos coinciden en que, aunque hay una propuesta de cómo llevar a cabo las citas, las mismas se van abriendo a otros temas, hacia distintas divisiones, aspectos jurídicos, administrativos, reglamentos pendientes y leyes en trámite, entre otros.

Al mismo tiempo, allí se han ido tocando temas específicos de distintos servicios, como las dos superintendencias de educación, la Junaeb o la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. “Se va haciendo doble click por cada uno”, cuentan conocedores.

Cuando culmine todo el proceso, se espera la entrega de una gran carpeta de parte del Mineduc saliente, así como acceso a toda la información requerida por el ministerio entrante.

En torno a esto, Arzola y su equipo han ido realizando una suerte de checklist entre la información solicitada y la que consideran entregada. Por ejemplo, dentro del detalle solicitado y con que creen no contar está el resultado financiero 2025 de la cartera, las transferencias y entrega de recursos en educación superior, el estado de los sumarios en curso, las rendiciones pendientes, o las contrataciones recientes.

Asimismo, se ha pedido más información sobre la situación financiera de los distintos servicios que competen al Mineduc; sobre la imputación contable del CAE; sobre el pago a subvenciones, donde la administración saliente advirtió que desde mediados de año podría haber problemas con el pago de algunas; sobre aseguramiento de matrícula escolar suficiente; e incluso sobre la situación particular de algunos establecimientos educacionales afectados por los recientes incendios del sur.