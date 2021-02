Colegio de profesores entrega carta en La Moneda pidiendo renuncia de ministro Palacios por dichos contra el gremio: “Nos parece que se ha excedido”

Llegó al palacio de La Moneda en compañía de la secretaria general del gremio, Patricia Muñoz. El motivo era también palaciego. Entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera pidiendo la renuncia del titular de Economía, Lucas Palacios, quien días atrás habló de que los profesores buscan “por todas las formas no trabajar”, en alusión a la resistencia que ha mostrado el gremio a volver a clases presenciales el 1 de marzo.

“Estamos expresando nuestra queja formal en contra del ministro Lucas Palacios, por sus deplorables palabras expresadas días atrás en contra del profesorado nacional”, dijo Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y profesores de Chile, mientras se ubicaba en calle Morandé, a un costado del palacio de gobierno.

Díaz añadió: “Las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado, y por ello...estamos exigiendo la renuncia de este ministro. No es posible que un ministro de Estado se refiera de esa forma no solo a los profesores de Chile, sino a cualquier trabajador. Por eso, creemos que no puede continuar en el cargo”.

Sobre lo expresado por Palacios, Díaz afirmó: “Estamos hablando de una postura absolutamente falsa...no entendemos la postura de este ministro que trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran más la situación. En sus palabras habla claramente de LOS profesores de Chile, habla en plural”.

Díaz remató el punto afirmando: “Los chilenos le pagamos su sueldo a este ministro no para que ande opinando respecto de lo que hace o no hace un gremio determinado. Su labor es otra y nos parece que se ha excedido en sus funciones”.

“No hemos tenido respuesta formal y concreta”

Respecto al retorno a las clases presenciales, Díaz señaló que ayer el magisterio tuvo la oportunidad de expresar sus puntos en la reunión del Mineduc y el Consejo asesor.

“Expresamos los puntos que sensatamente creemos que hay que llegar a acuerdo, y que dan cuenta de lo que nos plantean los padres, apoderados, estudiantes. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta formal y concreta”, dijo Díaz.

“Lo que estamos pidiendo es condiciones que, al menos, nos garanticen que las posibilidades de contagio van a ser las menos en las escuelas y liceos de nuestro país..ayer solo tuvimos evasivas”, añadió.

En ese sentido, el líder gremial afirmó que lo más importante es que sean escuchadas las comunidades escolares. “Conformar mesas de trabajo en los territorios...en la medida que estas meses empiecen a funcionar, por supuesto va a depender mucho de los que opine los profesores, los padres y apoderados, los asistentes de educación y estudiantes. Si a nivel territorial existe el deseo [de volver a clases], no tenemos ningún inconveniente”.

Eso sí, Díaz añadió: “No podemos seguir pensando que solo por decreto, como lo ha hecho el ministro de Educación durante todo el 2020, se va a volver a clases presenciales. hay que escuchar a los padres”.

Sobre este punto, Díaz señaló: “Todos queremos volver a clases presenciales, pero queremos que estén garantizadas las condiciones para que no existan niveles de contagio”.

También fue consultado por el calendario de vacunación Covid-19, que incluye a los docentes. Si bien, valoró la inciativa, lo cierto es que para él, volver a clases en marzo es imposible, debido a que son dos dosis de la vacuna, y por tiempo, no se alcanza.

“No vamos a llegar al 1 de marzo con las dos dosis, por eso creemos que es prácticamente imposible volver a clases presenciales durante el mes de marzo”, dijo Díaz.