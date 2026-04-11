Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”
Mario Aguilar puso énfasis en su rechazo a la idea de recortar un 3% del presupuesto en educación.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró el aumento de rondas policiales alrededor de colegios “de mayor exposición” que fue anunciada por el gobierno de José Antonio Kast, aunque acusó que faltan “medidas de fondo”.
Este sábado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó las situaciones de violencia escolar que se ha venido registrado sostenidamente desde el fatal ataque en el liceo Obispo Silva Lezaeta de Calama. Hasta la fecha, más de 60 establecimientos en el país han suspendido clases por amenazas de posibles masacres o tiroteos.
“Con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de colegios que revisten mayor exposición”, informó la secretaria de Estado.
Al mismo tiempo, dijo que no precisarán cuáles son por razones de seguridad, pero enfatizó que “estamos actuando”.
Por lo anterior, el presidente del gremio docente consideró oportunas las medidas que van en la línea del aumento de rondas policiales en sectores aledaños a establecimientos donde han existido incidentes o hechos de violencia.
No obstante, Mario Aguilar problematizó: “Decimos con toda claridad que las medidas de fondo no aparecen, y que no va a bastar únicamente con aumentar rondas policiales, poner detectores, revisar mochilas, y todo lo que se anuncia que va únicamente al tema contención, pero que no apunta a las causas”.
Sobre aquello, mencionó temas como contención, salud mental, revisión del currículum académico y generar más profesionales de apoyo en los colegios, entre otras. De igual forma, puso énfasis en su rechazo a la idea de recortar un 3% del presupuesto en educación.
“Esto va a tener un directo impacto sobre la posibilidad de un trabajo más personalizado y que atienda a los graves problemas que se están evidenciando en los colegios”, complementó.
“La medida de aumentar las rondas policiales es correcta en ciertos lugares, pero no va al fondo del asunto y seguimos únicamente con medidas paliativas, pero no medidas que apunten al fondo lo que está ocurriendo en los colegios de Chile”, cerró.
