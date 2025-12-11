Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

Pese a que había culminado su trabajo, la comisión de la Cámara de Diputados revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, volvió a ser citada este jueves.

Esto, porque, en una insólita medida, se optó por anular la votación que había aprobado la procedencia del libelo, atendiendo un antecedente aportado por la defensa del juez que, pese a haber sido entregado en el plazo correspondiente, no fue evaluado por los integrantes de la instancia legislativa.

De esta forma, entre las este jueves, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en la sala Francisco Bulnes Sanfuentes, del tercer nivel del Congreso Nacional, la comisión está citada a una sesión presencial con el objeto de revisar los fundamentos contenidos en la votación ya efectuada, para volver a zanjar.

¿Qué antecedentes no se evaluaron?

En la sesión de el martes, en la que el abogado defensor Felipe Lizama Allende presentó la contestación al libelo, el letrado había comprometido remitir los documentos o respaldos bancarios que acreditaran que el ministro Simpertigue pagó sus pasajes y viajes realizados a Europa con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy en prisión preventiva por la llamada trama bielorrusa.

Antes de proceder a votar la procedencia del libelo, los integrantes de la instancia no tuvieron conocimiento que estos documentos sí fueron remitidos por la defensa, debido a que el secretario Roberto Fuentes no lo informó a la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini.

Por ello, se resolvió sesionar nuevamente este jueves y revisar estos antecedentes.