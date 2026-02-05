SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Cerca de 100 comunas estarán en condiciones de alto riesgo durante este fin de semana, por un importante alza de calor.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó un aumento importante en el riesgo de incendios forestales en las regiones del Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía, debido a las altas temperaturas que se registrarán durante este fin de semana.

    Según la información determinada por el “botón rojo” de la entidad, herramienta que identifica zonas de mayor exposición a siniestros, la alerta alcanzaría su punto más crítico el sábado 7 de febrero, al determinar cerca de 100 comunas en condiciones de alto riesgo.

    Por ello, la institución ordenó reforzar el monitoreo de prevención en las 2.2 millones de hectáreas que corren riesgo de ignición y propagación de incendios forestales.

    Mapa referencial botón rojo.

    Asimismo, detallaron las indicaciones para las zonas más afectadas por el alza de temperaturas.

    Para este viernes 6 de febrero, se informó un aumento importante del riesgo en la zona central, abarcando 36 comunas de las regiones de O’Higgins y Metropolitana, principalmente en Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior, las cuales requerirán especial atención.

    El día sábado 7 de febrero será el día más crítico, ya que las regiones del Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía estarán bajo alerta. Estas seis regiones se traducen en casi 100 comunas en condiciones críticas.

    Para los días, domingo 8 y lunes 9 de febrero, las alertas comienzan a disminuir, siendo las regiones de O’Higgins, Maule y Metropolitana las que recibirán mayor cuidado.

    El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Ilesca, hizo un llamado a la responsabilidad tras asegurar que “en Chile, el 99,7% (de los incendios forestales) son causados por acción humana (...) la prevención depende de cada uno de nosotros”.

    En el comunicado, Conaf insta a tomar acciones preventivas como no usar maquinaria que genere chispas, no encender fogatas, posponer trabajos agrícolas y mantener un entorno limpio de pastizales secos.

