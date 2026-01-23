SUSCRÍBETE POR $1100
    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Entre los aspirantes para suceder a Xavier Armendáriz hay dos fiscales regionales, fiscales jefa, persecutores adjuntos y abogados externos al Ministerio Público.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    La noche de ayer jueves 22 de enero culminó el plazo para que los interesados en suceder al fiscal regional Xavier Armendáriz en la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se inscribieran formalmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Como pudo conocer este medio, finalmente fueron 10 los abogados que presentaron sus credenciales y que ahora deberán preparar sus exposiciones para lograr un cupo en la terna que conformará, en conjunto, los ministros de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel.

    Se trata de:

    1. Mario Carrera Guerrero, fiscal regional de Arica.
    2. Carlos Quezada Orozco, abogado de la OTJ.
    3. Francisco Jacir Manterola, fiscal jefe de Santiago Centro.
    4. Marcelo Cabrera Pérez, fiscal jefe de Santiago Norte.
    5. Pedro Narváez Candias, abogado director de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública.
    6. Héctor Barros Vásquez, fiscal regional Metropolitano Sur.
    7. Jaime Jansana Medina, abogado y ministro (S) del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.
    8. Marcela Adasme Flores, fiscal jefa de Sacfi Centro Norte.
    9. Ricardo Peña Fighetti, fiscal adjunto Santiago Poniente.
    10. Víctor Nuñez Escalona, fiscal.

    Las exposiciones ante ambos plenos se programaron para el próximo lunes 2 de febrero.

    Más sobre:Fiscalía Centro NorteCorte de SantiagoCorte de San Miguel

