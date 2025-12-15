VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Conferencia Episcopal felicita a Kast tras triunfo en el balotaje y mostraron preocupación por situación de población migrante

    “Le animamos a promover un ambiente de diálogo, encuentro y respeto, imprescindible para reconstruir la confianza social”, señala parte de la misiva por parte de los representantes de la iglesia chilena.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arzobispado de Santiago

    A través de una carta, la Conferencia Episcopal de Chile mandó un saludo al presidente electo José Antonio Kast tras su triunfo en el balotaje de este domingo y le encomendaron la tarea de liderar el país en un contexto que señalan “demanda lucidez, generosidad y un profundo compromiso con el bien común“.

    En la misiva, los obispos señalan que "vivimos un período marcado por dolores acumulados, crisis sociales y económicas, y una extendida desconfianza en las instituciones. Sin embargo, reconocemos también la fortaleza, dignidad y resiliencia de nuestro pueblo, capaz de reconstruir los vínculos que sostienen la vida en comunidad“.

    “En este contexto, la elección presidencial renueva la esperanza de avanzar hacia un país más justo, fraterno y solidario, donde la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza”, agregaron al respecto.

    Tras ello, la Conferencia Episcopal enfatiza que resulta necesaria “la colaboración de sus ciudadanos, el trabajo responsable de los diversos actores sociales y políticos, y la firme convicción en la dignidad inalienable de toda persona humana”.

    Le animamos a promover un ambiente de diálogo, encuentro y respeto, imprescindible para reconstruir la confianza social”, enfatizaron.

    Tras ello, también abordaron la situación de la población migrante en nuestro país, mostrando preocupación por el trato que han recibido.

    Nos preocupa la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas, y reiteramos nuestro compromiso por la vida, la dignidad humana y la protección de los más débiles, recordando las palabras del Papa León XIV en su exhortación apostólica Dilexi te: “en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes”, señalaron.

    La misiva es firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de La Serena, René Rebolledo; el vicepresidente, arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse; el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; y el secretario general, obispo de Santa María de Los Ángeles, Cristián Castro.

    Valoración de gestos de Boric y Jara por Chomalí

    Por otro lado, el cardenal de Santiago, Fernando Chomalí, resaltó el reconocimiento de la candidata Jeannette Jara al triunfo de Kast y también las felicitaciones que el Presidente Gabriel Boric le habría dado al mandatario electo.

    A través de X, Chomalí señaló: “Las felicitaciones de J. Jara a J. A. Kast y la conversación entre él y Boric son un reflejo de la solidez de la democracia en Chile, del respeto por el Pueblo chileno y sus instituciones. Hay esperanza porque el sentido común prevaleció por sobre la división. Felicitaciones Chile”.

    Elecciones Presidenciales José Antonio Kast Conferencia Episcopal Iglesia Obispos Fernando Chomalí

