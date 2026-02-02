Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la tarde de este lunes, la resolución que establece prisión preventiva a la exsuboficial de Carabineros, Claudia Bustamante (47). Esto, tras ratificar su autoría en los delitos consumados por robo con intimidación y asociación criminal , en el caso del millonario robo a una sucursal Brinks en Rancagua en agosto de 2024.

Según información entregada por el Poder Judicial, se trata de un fallo unánime del tribunal de alzada, el cual descartó la existencia de un error en la resolución de la imputada. Desde la institución concluyen que la medida fue establecida por considerar que la acusada es un peligro para la sociedad.

La exuniformada, apodada como la “jefa” o “mami”, fue imputada tras constatar los relatos de al menos, 8 imputados, entre ellos funcionarios de Carabineros y civiles, que revelaron su participación y reconocieron sus características físicas. Según describen desde el Poder Judicial, se constató que habría participado en los hechos, “describiendo la forma y oportunidad de su autoría”.

El pasado jueves 22 de enero se confirmó la detención de Claudia Bustamante, tras ser acusada por el robo a Brinks y, paralelamente, un robo frustrado de cerca de $24 mil millones a la empresa Prosegur, en la misma zona, meses antes del asalto consumado.

Tras 11 días en prisión preventiva, se rectificó su participación, tras reunir los antecedentes necesarios para fundamentar su participación en los hechos que se le imputan. Asimismo, explican que la imputación no solo tiene relación a su ubicación en la perpetración de los hechos, sino también su participación previa y posterior al delito, tanto en su planificación como en la consumación del delito.

Tras las acusaciones por brindar labores de apoyo, coordinación, participación generando distracciones y retrasando la acción policial, la imputada quedará en prisión preventiva. Mientras tanto, el plazo de la investigación del caso Brinks cerrará el próximo 16 de febrero. Una vez terminado el proceso, Fiscalía deberá presentar la acusación formal y llevar el caso a un juicio oral.