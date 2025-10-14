Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Efectivos del Ejército cumplen labores de seguridad realizaron patrullajes diurnos y nocturnos en las ruta Q-751 y sector cruce Los Pinos, ruta Q-896, en la comuna de Mulchén, provincia de Biobío.

Por 89 votos a favor, 16 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes una nueva prórroga para la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Durante la misma jornada, el Senado también visó con 24 votos a favor el oficio presidencial para prolongar la vigencia de la medida, que permite que las Fuerzas Armadas apoyen en las labores policiales en la zona, siendo renovada por otros 30 días.

Se trata de la prórroga sexagésimo primera (61ª) que se aprueba en el Parlamento, reemplazando al decreto vigente que vence el próximo 26 de octubre.

En sus fundamentos, la medida en cuestión permite una mejor coordinación entre diferentes instituciones, con el fin de fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Desde el 18 de mayo de 2022 (inicio del estado de excepción) hasta el 05 de octubre de 2025, carabineros ha reportado 651.591 controles: el 65% de ellos son vehiculares y el 35% de identidad. Simultáneamente, se ha concretado la detención de 1.381 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción.

Según cifras del Ministerio de Seguridad, hasta el 5 de octubre de 2025, se ha evidenciado una disminución del 33% de los eventos de violencia rural en la Macrozona Sur. Ello, con respecto al mismo periodo del 2024. Además, se experimentó un descenso del 80% en comparación con el 2021.

No obstante, aún se registran actos de violencia extrema en la zona. El último ocurrió en Ercilla, la noche de este domingo, donde sujetos incendiaron una camioneta en el kilómetro 582 de la Ruta 5 Sur, y efectuaron múltiples disparos, dejando a una conductora que recibió impactos de bala en sus piernas.