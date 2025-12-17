Congreso aprueba prórroga al alza de requisitos para estudiar pedagogía

Esta jornada, la Cámara de Diputados aprobó, en su tercer trámite constitucial y por 124 votos a favor y una abstención, las modificaciones del Senado al proyecto de ley que prorroga la aplicación del aumento en los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía, medida que apunta a dar mayor gradualidad a las exigencias académicas sin aumentar la escasez de docentes en el sistema escolar.

Si bien la propuesta aprobada por la Cámara buscaba en un comienzo congelar los requisitos de admisión para el próximo año, estableciendo a su vez un mecanismo que permitía implementar exigencias más estrictas en el futuro, en el Senado -y con el acuerdo del Ejecutivo- se aprobó un texto alternativo enfocado en la incoporación gradual de las exigencias.

Así, la entrada en vigencia del esquema definitivo previsto por la ley, el cual establece el requisito de obtener un puntaje en la prueba de acceso a la educación superior equivalente al percentil 60, se posterga hasta el 2030

Y por otra parte, se incorpora un régimen transitorio que aumenta gradualmente el percentil exigido desde 2026, comenzando con el percentil 33 o superior y alcanzando el 47 o superior, para 2029.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, indicó que las postulaciones a las carreras de pedagogía han disminuido, y en esta línea, recordó que distintos gobiernos han decidido postergar la implementación de los nuevos requisitos de la ley al constatar este problema.

Con estas modificaciones, señaló, se propone una transición que permitirá comenzar con un 33% de evaluación en la PAES en 2026, y de esta forma, evitar un aumento abrupto de los requisitos de ingreso a Pedagogía.

La meta, indicó la autoridad, “es alcanzar de manera gradual y sostenible el 60% superior para 2030, que es el estándar fijado por la ley”.