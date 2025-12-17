SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Congreso aprueba prórroga al alza de requisitos para estudiar pedagogía

    Esta jornada la Sala aprobó las modificaciones del Senado al texto que posterga al 2030 las nuevas exigencias para la carrera de Pedagogía. Con esto, la iniciativa pasa al Ejecutivo a fase de promulgación.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Estudiantes Universitarios Foto: Andres Perez Andres Perez

    Esta jornada, la Cámara de Diputados aprobó, en su tercer trámite constitucial y por 124 votos a favor y una abstención, las modificaciones del Senado al proyecto de ley que prorroga la aplicación del aumento en los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía, medida que apunta a dar mayor gradualidad a las exigencias académicas sin aumentar la escasez de docentes en el sistema escolar.

    Si bien la propuesta aprobada por la Cámara buscaba en un comienzo congelar los requisitos de admisión para el próximo año, estableciendo a su vez un mecanismo que permitía implementar exigencias más estrictas en el futuro, en el Senado -y con el acuerdo del Ejecutivo- se aprobó un texto alternativo enfocado en la incoporación gradual de las exigencias.

    Así, la entrada en vigencia del esquema definitivo previsto por la ley, el cual establece el requisito de obtener un puntaje en la prueba de acceso a la educación superior equivalente al percentil 60, se posterga hasta el 2030

    Y por otra parte, se incorpora un régimen transitorio que aumenta gradualmente el percentil exigido desde 2026, comenzando con el percentil 33 o superior y alcanzando el 47 o superior, para 2029.

    Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, indicó que las postulaciones a las carreras de pedagogía han disminuido, y en esta línea, recordó que distintos gobiernos han decidido postergar la implementación de los nuevos requisitos de la ley al constatar este problema.

    Con estas modificaciones, señaló, se propone una transición que permitirá comenzar con un 33% de evaluación en la PAES en 2026, y de esta forma, evitar un aumento abrupto de los requisitos de ingreso a Pedagogía.

    La meta, indicó la autoridad, “es alcanzar de manera gradual y sostenible el 60% superior para 2030, que es el estándar fijado por la ley”.

    Más sobre:NacionalPedagogíasSenadoCámara de DiputadosNicolás CataldoEducación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Lo más leído

    1.
    Denunciante de Monsalve sigue con licencia y permanecerá en la subsecretaría durante el próximo gobierno

    Denunciante de Monsalve sigue con licencia y permanecerá en la subsecretaría durante el próximo gobierno

    2.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    3.
    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    4.
    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    5.
    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario
    Negocios

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós