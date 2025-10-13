SUSCRÍBETE
Nacional

Contacto con amiga de la familia fue clave para ubicar en Chile a niña de 13 años reportada como desaparecida en Perú

Efectivos de la PDI hallaron a la menor de edad en el terminal Alameda Sur. No presentaba lesiones, aunque se indaga eventual trata de personas con fines de explotación sexual. Tras ser entregada a su madre, ambas viajaron de regreso a su país la jornada del domingo.

María Catalina Batarce 
María Catalina Batarce

Luego de 12 días sin que se conociera su ubicación, a kilómetros de su casa, sin documentación y sin sujetos que la acompañaran, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) hallaron a la menor de edad de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Perú, la noche del 28 de septiembre.

Según la denuncia interpuesta por la madre, la última vez que había visto a su hija fue la mañana del 27 de septiembre, a eso de las 7.00 de la mañana, cuando esta salió de la casa rumbo al colegio. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento y se le perdió el rastro.

Tras días sin saber de ella, la sospecha que se instaló fue que la niña podría haber sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, la menor de edad habría mantenido conversaciones con un sujeto de nacionalidad venezolana.

Pero aunque la investigación respecto de las circunstancias de la desaparición siguen adelante, sin que hasta ahora haya detenidos, la menor de edad ya se encuentra con su madre, lo que fue autorizado por el tribunal de familia de Pudahuel.

La mujer viajó a Chile y ambas emprendieron regreso a Perú durante la jornada de este domingo. En el intertanto, como pudo conocer este medio, se mantuvieron en un hotel dispuesto por el Consulado de Perú, en la comuna de Providencia.

¿Cómo se logró la ubicación? Según fuentes consultadas por La Tercera, detectives de la PDI que se despeñan en las oficinas centrales de Interpol Chile pudieron conocer de los pasos de la niña luego de que se colgara una alerta amarilla al respecto. Todo, luego de que una mujer cercana a la familia recibiera antecedentes clave.

La niña, estando en Chile, le escribió mediante una aplicación de mensajería y le transmitió que se encontraba en la Región del Biobío, pero que estaba pronta a viajar desde Talcahuano a la capital. De hecho, le compartió una imagen del pasaje de bus que utilizaría, aunque este no estaba a su nombre y había antecedentes que estaban tachados.

Así fue que los detectives se apostaron en el Terminal Alameda Sur hasta que a eso de las 21 horas del jueves 9 de octubre la divisaron. No había nadie que la acompañara. Al momento de su ubicación, cabe hacer presente, no mantenía lesiones.

Como transmiten quienes conocen del detalle de diligencia desarrollada ese día, la menor de edad estaba reacia a hacer comentarios, aunque transmitió que había estado en la casa de una amiga y que había salido por cuenta propia de su casa en Perú.

Asimismo, deslizó que había pagado para viajar de manera irregular hasta territorio nacional, aunque todo esto busca ser contrastado en la indagatoria que sigue adelante. Antes de dejar suelo chileno, mantuvo entrevista videograbada con equipos especializados.

Consultado al respecto Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, aseguró que “se está iniciando investigación en virtud de los antecedentes que la menor ha entregado. Si se tratara de fenómenos como trata o tráfico ilícito de migrantes, la prioridad será coordinarse con los países en que pudiera haber otras víctimas, para así combatir el tema en conjunto, ya que es la única forma de tener éxito en las investigaciones”.

Más sobre:PDITrata de PersonasPerúInterpolFiscalía Nacional

