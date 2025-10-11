SUSCRÍBETE
Nacional

Continúa la búsqueda de menor de edad desaparecido en Santiago: se dirigía al liceo Darío Salas cuando se perdió su rastro

Jeremy Trujillo, de 10 años, habría salido del departamento donde vive con su familia en Estación Central para dirigirse hacia el establecimiento educacional. Cámaras de seguridad registran su andar hasta la Alameda, donde solía tomar el transporte público.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Chilevisión

Continúan las labores de búsqueda en Santiago y Estación Central para dar con el paradero de Jeremy Trujillo, joven estudiante de 10 años cuya ubicación se desconoce desde el pasado miércoles 8 de octubre.

Fue visto por último vez vistiendo un buzo azul con un polerón con capucha del mismo color, además de llevar una mochila de color negro, según registros de cámaras de seguridad que se han divulgado por redes sociales los últimos días.

“Jeremy Trujillo 10 años, estudiante de 5º básico del Liceo Dario Salas, salió de su domicilio el día 08 de octubre con dirección al liceo, perdiéndose su rastro desde entonces y sin haber llegado al establecimiento educacional. Cualquier información comunicarse a los siguientes números: 992498974 y 947127883”, detallaron desde el establecimiento educacional ubicado en el Barrio República de Santiago.

Liceo Darío Salas

Durante estos días se han ido conociendo algunos registros de cámaras de seguridad que revelan parte del andar del niño, el que se habría perdido al llegar a la Alameda, lugar donde generalmente tomaba el transporte público para llegar al colegio.

En los videos es posible ver al menor saliendo del departamento donde vive con su familia, donde cruza la recepción para llegar al exterior. Otra cámara de seguridad mostró que anduvo por las calles Arriero Stay y Nicasio Retamales.

Según la madre del menor, Linda Calvera, podría encontrarse en la casa de su abuela. "Yo pienso que quizás la abuela se lo haya llevado, pero no sé qué pensar. Yo había peleado anteriormente con ella, ella vivía conmigo", señaló al respecto a Meganoticias.

“He tratado de comunicarme con ella, de otros números la han llamado, pero no responde. A veces le llegan los mensajes, como que lo prende (el teléfono) y lo apaga”, agregó al respecto.

Por el momento, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros se encuentra realizando labores para dar con el paradero de Jeremy.

