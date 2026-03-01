La Región del Región del Maule continúa enfrentando múltiples incendios forestales, con especial preocupación en las comunas de Linares y Parral, donde los siniestros se mantienen en combate.

Hasta el sábado, Conaf informaba nueve incendios activos en la región y seis focos ya extinguidos en distintas comunas. Este domingo, la actualización de Senapred confirma que los focos más complejos siguen concentrados en Linares y Parral.

Linares: más de mil hectáreas afectadas y tres brigadistas lesionados

En la comuna de Linares continúa activo el incendio en el sector Cajón de Pejerrey, que se mantiene en combate y ha consumido 1.060 hectáreas.

De acuerdo con el monitoreo de Senapred, producto de este siniestro se registraron tres personas lesionadas, todos brigadistas de Conaf que participaban en las labores de control.

Continúan incendios en el Maule: Linares se mantiene en alerta roja y Parral en alerta amarilla. Referencial. Conaf

En el lugar trabajan cinco brigadas apoyados por cuatro aeronaves, una ambulancia de la ACHS y un camión cisterna.

En base a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, Senapred mantiene la alerta roja para la comuna de Linares, vigente desde el 12 de febrero de 2026, debido a la magnitud y comportamiento del incendio

Parral: donde más hectáreas ha consumido el fuego

En tanto, en la comuna de Parral se mantiene en combate el incendio forestal del sector El Bosque, que ha afectado 3.516 hectáreas.

Según el reporte oficial, no se registran personas lesionadas ni viviendas dañadas en esta comuna a raíz del siniestro.

En la emergencia trabajan seis brigadas y cuatro técnicos de Conaf, junto a dos aeronaves, una ambulancia ACHS, un camión cisterna, un camión pluma, un skidder y un puesto de comando instalado por Conaf.

Considerando estos antecedentes, Senapred mantiene la alerta amarilla para la comuna de Parral, medida que rige desde el 24 de febrero de 2026.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los incendios en la región, mientras los equipos en terreno mantienen las labores de contención para evitar la propagación hacia zonas habitadas y áreas productivas.