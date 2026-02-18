SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    Desde el organismo fiscalizador ordenaron el reparo de $34.894.000 ante el Juzgado de Cuentas, monto total que se pagó al letrado por sus sevicios.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la Municipalidad de Tocopilla en torno a contrataciones y control de servicios de honorarios de un abogado que cumplió como tramitador y, luego, asesor de gestión judicial.

    En el Informe Final de Investigación Especial N°715, donde se realizaron diligencias al municipio, está comprendido entre el periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2025.

    Entre los principales hallazgos, el documento de la Contraloría observó que los informes mensuales presentados por el abogado, para acreditar sus servicios y percibir pagos por la suma de $34.894.000, contienen graves inconsistencias. Entre ellas está la falta de especificidad de obligaciones.

    Los documentos visados por el municipio. Por ello, el ente fiscalizador indicó que “se constató la ausencia de una supervisión efectiva y mecanismos de control en la Municipalidad de Tocopilla, respecto de los servicios contratados a honorarios (del abogado)”.

    “Las jefaturas que participaron en el proceso de revisión y visación de los informes mensuales, a saber, alcaldesa de la Municipalidad de Tocopilla, administrador municipal y secretario municipal, respectivamente, validaron los servicios prestados sin realizar un análisis exhaustivo, evidenciando la falta de procedimientos de revisión en esa municipalidad (AC)”, apuntaron desde la Contraloría.

    Asimismo, se reveló que el mismo abogado actuó como patrocinante y apoderado en un recurso de protección contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras tenía un contrato vigente con el municipio. Lo que constituye una incompatibilidad legal según el artículo 56 de la Ley N° 18.575, que prohíbe representar a terceros en acciones civiles contra organismos de la Administración del Estado.

    La Contraloría ordenó al municipio adoptar medidas y reportarlas en un plazo de 15 días, además de instruir a la administración comunal incorporar mecanismos de control y cláusulas claras en los contratos a honorarios.

    Junto con ello, el organismo fiscalizador tomó la decisión de iniciar un sumario administrativo en la Municipalidad de Tocopilla para determinar eventuales responsabilidades e instruyó el reparo de los $34.894.000 ante el Juzgado de Cuentas.

    Más sobre:ContraloríaTocopillaMunicipalidad de Tocopilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio tras ronda de inspección que dejó “observaciones”

    Tras secuestro de comerciante: alcalde de Independencia advierte que amenazas a locatarios son “recurrentes” en la comuna

    Lo más leído

    1.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    2.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    3.
    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    4.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    5.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”
    Chile

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed
    Negocios

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Crema de choclo y albahaca con camarones
    Paula

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión