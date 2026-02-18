Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la Municipalidad de Tocopilla en torno a contrataciones y control de servicios de honorarios de un abogado que cumplió como tramitador y, luego, asesor de gestión judicial.

En el Informe Final de Investigación Especial N°715, donde se realizaron diligencias al municipio, está comprendido entre el periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2025.

Entre los principales hallazgos, el documento de la Contraloría observó que los informes mensuales presentados por el abogado, para acreditar sus servicios y percibir pagos por la suma de $34.894.000, contienen graves inconsistencias. Entre ellas está la falta de especificidad de obligaciones.

Los documentos visados por el municipio. Por ello, el ente fiscalizador indicó que “se constató la ausencia de una supervisión efectiva y mecanismos de control en la Municipalidad de Tocopilla, respecto de los servicios contratados a honorarios (del abogado)”.

“Las jefaturas que participaron en el proceso de revisión y visación de los informes mensuales, a saber, alcaldesa de la Municipalidad de Tocopilla, administrador municipal y secretario municipal, respectivamente, validaron los servicios prestados sin realizar un análisis exhaustivo, evidenciando la falta de procedimientos de revisión en esa municipalidad (AC)”, apuntaron desde la Contraloría.

Asimismo, se reveló que el mismo abogado actuó como patrocinante y apoderado en un recurso de protección contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras tenía un contrato vigente con el municipio. Lo que constituye una incompatibilidad legal según el artículo 56 de la Ley N° 18.575, que prohíbe representar a terceros en acciones civiles contra organismos de la Administración del Estado.

La Contraloría ordenó al municipio adoptar medidas y reportarlas en un plazo de 15 días, además de instruir a la administración comunal incorporar mecanismos de control y cláusulas claras en los contratos a honorarios.

Junto con ello, el organismo fiscalizador tomó la decisión de iniciar un sumario administrativo en la Municipalidad de Tocopilla para determinar eventuales responsabilidades e instruyó el reparo de los $34.894.000 ante el Juzgado de Cuentas.