Contraloría toma razón del reglamento del Ministerio de Seguridad y la cartera entra en pleno funcionamiento

Casi tres meses pasaron desde que el 9 de julio el nuevo Ministerio de Seguridad ingresó ante Contraloría General de la República (CGR) el nuevo reglamento que norma su funcionamiento y conforma las principales instancias de la nueva Secretaría de Estado que encabeza el ministro Luis Cordero.

El Decreto Supremo Nº55, titulado Reglamento de Seguridad Pública, forma parte de las principales instancias que debían ser aprobadas para el pleno funcionamiento de la ley que creó el nuevo ministerio.

En 17 páginas, la normativa recién aprobada por el ente fiscalizador encabezado por la contralora Dorothy Pérez, da la estructura, principios e integración del Sistema de Seguridad Pública, crea y establece el funcionamiento del Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol) y fija los mecanismos y tratamiento de la información que es compartida por las instituciones.

Sobre el primer objetivo, es decir, la normativa del Sistema de Seguridad Pública, aquello corresponde a una instancia que busca coordinar a diferentes instituciones del Estado en materia de seguridad, como lo son los ministerios de Seguridad, Defensa, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANIC), así como también por instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En el caso del Cicpol, corresponde a una instancia encabezada por un oficial general -de Carabineros o la PDI- que será la encargada de asesorar al ministro Cordero en materias complejas de seguridad, así como también de “identificación de situaciones de riesgo, la coordinación de operaciones policiales complejas y el intercambio de información interoperable entre sus integrantes y otras entidades públicas o privadas”. Dicho organismo, está integrando por las policías, las que buscan ser coordinadas a través de este mecanismo.

El encargado de encabezar Cicpol, según se conoció este lunes- será el general de Carabineros Juan González Albornoz, quien fue propuesto por el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya para liderar la instancia. Por otro lado, el director del Cicpol, en esta ocasión, también será parte del Alto Mando de la policía uniformada.

Con la aprobación del reglamento, que fue retirado en una ocasión de la Contraloría, el Ministerio de Seguridad entra en pleno funcionamiento, encabezado por el ministro Luis Cordero, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.