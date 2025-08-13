SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno retira de Contraloría reglamento del Ministerio de Seguridad

La normativa establece las bases fundamentales del Sistema de Seguridad, así como también de las instancias de coordinación que tiene la nueva cartera encabezada por el ministro Luis Cordero.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Foto: Aton.

“Retiro”. Esa es la calificación que tiene, en la Contraloría General de la República, el reglamento ingresado por el Ministerio de Seguridad Pública y que busca normar el “corazón” de la institución que comenzó a funcionar el 1 de abril bajo la dirección del ministro Luis Cordero.

El reglamento que crea el “Sistema de Seguridad Pública”, instancia que busca coordinar a diferentes instituciones del Estado en materia de seguridad, fue ingresado el 9 de julio por parte del ministerio y bajo lo establecido en la ley que creó el nuevo servicio. Sin embargo, el pasado viernes 9 de agosto, exactamente un mes después, fue retirado de la institución encabezada por Dorothy Pérez.

El retiro se concretó a través de una solicitud presentada el 8 de julio por parte del funcionario Iván Heredia, encargado de la unidad de Gestión Documental y Archivo Central del Ministerio de Seguridad, quien requirió a la Contraloría “autoridad el retiro”. Una semana antes, representantes de la cartera encabezada por Cordero se habían reunido con funcionarios del ente fiscalizador para revisar el documento.

Si bien en el texto presentado por Heredia no se exponen las razones, desde el Ministerio de Seguridad explicaron fue “con el fin de incorporar ciertas observaciones de carácter formal”. En esa línea, expusieron que “será reingresado para su toma de razón en los próximos días”.

De las críticas a la reincorporación

17 páginas tenía el reglamento que ingresó en julio pasado el Ministerio de Seguridad. A lo largo del documento, la nueva cartera detallaba cómo se aplicaría la coordinación entre instituciones, el rol del ministerio, los sistemas de monitoreo, la regulación de los consejos de seguridad y de prevención y el sistema de intercambio de información interinstitucional.

La normativa que estaba siendo revisada por el ente fiscalizador también definía a las instituciones públicas colaboradoras en materia de seguridad y prevención del delito y que contempla al Ministerio Público, los gobiernos regionales y hasta la Defensoría de la Niñez.

Tras ingresar el reglamento en julio pasado, el ministro Cordero había definida la normativa como “un paso fundamental en el nuevo modelo de gestión en seguridad pública. Chile contará con un sistema que permita la coordinación de distintos actores, públicos y privados, para avanzar en políticas de seguridad basadas en evidencia y que, además, facilite la interoperabilidad y cooperación entre las instituciones; pero además permitiendo un intercambio de información de manera segura. Se trata de un cambio sustantivo en la manera en que el Estado de Chile venía gestionando las políticas de seguridad y prevención del delito”.

Pero la normativa del gobierno también tenía un espacio dedicado para la regulación y creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), instancia que es integrada por las policías y que busca asesorar al ministro para identificar riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y para intercambiar información entre ambas instituciones.

Sin embargo, fuentes de La Tercera, señalan que este era uno de los puntos más polémicos del retirado reglamento, puesto que la redacción y regulación del CICPOL había generado reparos de parte de la oposición, especialmente de RN, por la forma en la que quedó redactada la instancia técnica y que está integrada y encabezada por funcionarios policiales.

En concreto, las críticas de la oposición se basaban en que el CICPOL debía ser una instancia netamente policial, sin embargo en el reglamento también se estipuló que participaría el ministro. Así como también de que el oficial a cargo del Centro permanecería durante un año encabezándolo, algo que genera reparos.

Junto con eso, en privado también se había cuestionado la periodicidad con la que se reuniría la instancia, los objetivos que esta se plantearía, así como también la formulación de informes una vez al trimestre.

Más sobre:SeguridadMinisterio de SeguridadLuis CorderoContraloríaReglamento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

“Un capricho político”: Carmona (PC) arremete contra alcaldesa Bown tras cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

“Es propio de los gobiernos autoritarios”: dichos de Kast sobre gobernar con facultades administrativas desatan ola de críticas

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH
Chile

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Unidad de crimen organizado del SII presenta denuncia por robo de salmón y prepara nuevas acciones

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena
El Deportivo

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

En vivo: Peñarol de Cortés está enfrentando a Racing de Arias por los octavos de final de la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva
Mundo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos