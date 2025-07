Cooper valora decisión de la Suprema contra su remoción: “No es grato para nadie estar cuestionado de esta manera”

A 24 horas de que el Pleno de la Corte Suprema, en decisión unánime, optara por desestimar la solicitud de remoción que diputados oficialistas presentaron en su contra, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, valoró la resolución del máximo tribunal.

Cooper no estuvo presente en la audiencia en que se revisó el recurso este lunes y siguió en forma remota las alegaciones.

La tarde de este martes, el fiscal convocó a la prensa para entregar sus impresiones sobre el proceso, a la espera de que la Suprema de a conocer los fundamentos de su pronunciamiento y las “prevenciones” que anunció que informaría a los intervinientes.

En las dependencias de la Fiscalía Regional de Coquimbo, en La Serena, Cooper manifestó que los legisladores que quisieron sacarlo del cargo “estaban en su derecho, de acuerdo a la normativa, a sus facultades, prerrogativas constitucionales”.

“En los tribunales de derecho, las consideraciones de orden jurídico y los hechos son los que valen y no las consideraciones políticas”, resaltó.

Cooper afirmó que las filtraciones en el caso Sierra Bella, de las que fue responsabilizado por los acusadores, se generaron después de que el Ministerio Público entregó a las defensas copias de los antecedentes, el 3 de marzo.

“Entre diciembre, si bien no me equivoco, el 18 de diciembre de 2024 al 3 de marzo del 2025, cuando estuvo solamente en poder de la Fiscalía Regional de Coquimbo, dichos informes no salieron a la luz pública. Y eso es un hecho contundente”, afirmó.

Respecto a los casos que mantiene, como la investigación a la diputada Karol Cariola y a fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, Cooper indicó que el juicio de remoción nunca lo suspendió de sus funciones.

“Yo nunca he sido sujeto a un sumario administrativo por ninguna actuación mía en estas causas. No estoy suspendido de funciones y, por lo tanto, esas causas, han seguido siendo investigadas por el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo que lleva a estas causas”, aseguró.

Respecto a su avance, evitó entrar en detalle.

“Estamos con full diligencias y ya se sabrá cuando habrá novedades”, dijo.

Tras esto, reflexionó sobre cómo afectó su trabajo el proceso que buscó sacarlo del Ministerio Público.

“La verdad es que siempre distrae. Esta solicitud de remoción, yo creo que no es grato para nadie estar cuestionado de esta manera, porque no se trata aquí de que a uno lo reasignen de caso, sino que el juicio de remoción indica que la persona que ostenta el cargo, o sea, yo, como fiscal regional de Coquimbo, no soy idóneo para ser fiscal regional y que no cumplo los principios estándares éticos mínimos para ese cargo y para pertenecer al Ministro Público. Y por lo tanto, cuando hay un cuestionamiento de ese orden por parte de 10 diputados, claro, por supuesto que trae consigo, digamos, cuestionamientos, digamos, internos de uno y eso inevitablemente lo distrae un poco de las funciones de día a día", comentó.

En esa línea, insistió en que tuvo “la suerte de contar con un excelente equipo” que le ha permitido seguir “adelante con el trabajo este año en toda la región y eso demuestra también los resultados”.