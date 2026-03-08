SUSCRÍBETE
    Nacional

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Las manifestaciones también se han registrado en ciudades como Valparaíso, Concepción y Punta Arenas, entre otras.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: KARIN POZO/ATONCHILE

    Durante este domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora Feminista 8M convocó a una marcha por la Alameda desde Plaza Italia hasta la estación de metro Los Héroes.

    Bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien hacia adelante” la convocatoria para este evento estaba fijada para las 10 de la mañana y la marcha como tal comenzaría a las 11, para la que estaban llamadas a participar todas las mujeres y disidencias.

    Pasadas las 13 horas, Fernanda Cavada, vocera de la coordinadora, hizo un primer balance sobre esta actividad, en que señaló que, según sus cálculos, alrededor de 500 mil asistentes habían llegado hasta este encuentro y que seguían apareciendo más personas.

    Carabineros, por su parte tuvo un cálculo preliminar más acotado en ese momento, con 40 mil personas marchando por la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

    Karen Palma, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), quien estuvo presente en la marcha, comentó sobre los desafíos que quedan pendientes para las mujeres trabajadoras.

    “Nosotras hemos seguido viendo que existe violencia en nuestros lugares de trabajo, a pesar de las legislaciones, el tema de los cuidados, que se haga cargo de verdad de las jornadas laborales y también empezar a hablar de los empleos más precarios como como son la informalidad, las mujeres del campo que requieren de mayor justicia social”, señaló.

    Además, sobre el nuevo escenario con el gobierno entrante dijo que “hoy día a pesar de saber que ha habido una agenda que en el propio programa del presidente electo hablaba de retrocesos, creemos necesario seguir impulsando nuestra agenda”.

    En paralelo, en otras partes del país también se estaban llevando a cabo convocatorias, como en Valparaíso, en que desde las 11 de la mañana un grupo importante se reunió en la Plaza Sotomayor, también en Talca, donde la movilización comenzó a las 10 de la mañana desde 11 Oriente con la Alameda.

    Durante la tarde de este domingo también se tiene previsto una marcha desde el metro Protectora de la Infancia a las 18 horas y que llegará hasta la Plaza de Puente Alto.

    A las 19 horas también habrá una convocatoria en Cerro Navia desde el punto de Mapocho con Huelén.

    Asimismo, las actividades por el 8M no concluirán este domingo, ya que durante el lunes también hay llamados a marchar en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas.

    Durante el acto final del evento en Santiago, las voceras de la Coordinadora 8M cerraron la cifra de asistentes en más 600 mil mujeres y disidencias.

    “Copamos las calles de Santiago, y en más de 50 partes del país hay movilizaciones y en la tarde se seguirán movilizando. Al gobierno que viene no le será fácil”, dijo Margarita Peña, una de las representantes del colectivo.

    “Trabajadoras somos todas y por eso hemos convocado huelga general feminista”, dijo Vesna Madariaga. A continuación, mencionó una nueva actividad para este lunes en el Paseo Bulnes a las 18.30 horas.

    “El movimiento feminista chileno, sigue siendo el movimiento más convocante de las luchas sociales en Chile”, finalizó Madariaga entre vítores.

