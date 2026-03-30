Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra

Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las medidas cautelares en contra del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, confirmando la prisión preventiva.

La defensa del expersecutor buscaba revertir la decisión tomada por el 4° Juzgado de Garantía el pasado 19 de marzo, la cual hizo ingresar a Guerra al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Sin embargo, el tribunal de alzada confirmó la medida cautelar. El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, señaló que “es una resolución sumamente robusta, tal cual lo había dictado ya el juzgado de garantía en su oportunidad en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Da fundamento tanto de hecho como de derecho”.

Dentro de ello, el director de la Unidad de Anticurrupción indicó que la Corte atendió el número y la gravedad de delitos, reafirmando la resolución del juez de Garantía.

“En definitiva, estamos satisfechos con la resolución, debemos seguir trabajando, tenemos un plazo que está corriendo, un plazo investigativo de 45 días, tal como ustedes pudieron dar cuenta en la audiencia de formalización de rigor, y el Ministerio Público tendrá que seguir trabajando en las diversas diligencias”, detalló el director Campos.