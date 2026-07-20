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    Corte de Concepción deja en acuerdo decisión sobre jueza indagada en trama de corrupción en sistema penal de Los Ángeles

    El 7 de agosto se conocerá la sentencia del tribunal de alzada ante la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público buscando formalizar y solicitar medidas cautelares para Cherie Palomera.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Concepción dejó en acuerdo su fallo respecto a la querella de capítulos que presentó la Fiscalía de Ñuble en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles Cherie Palomera Astroza.

    La jueza es investigada por su presunta responsabilidad en un delito de prevaricación, en el marco de una trama de corrupción en el sistema de persecución penal en Los Ángeles, que involucra a la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial y que se relaciona con el crimen organizado.

    La sentencia del tribunal de alzada penquista se comunicará el viernes 7 de agosto a las 11.00 horas.

    La querella de capítulos debe ser acogida para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización.

    En junio, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de Palomera.

    La Fiscalía de Ñuble está a cargo del caso a partir de hechos registrados entre los años 2017 y 2024. La investigación es desarrollada con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble y apunta a una red de abogados y funcionarios que habrían operado junto a bandas de narcotráfico.

    La abogada Susana Andrea Cortés Karmy, imputada como autora de los delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, permanece en prisión preventiva.

    La Fiscalía de Ñuble indaga además al exdefensor público de Los Ángeles y esposo de Cortés, Patricio Gutiérrez Marinado

    En la investigación, además está imputada la abogada Andrea Romero Jara y el que fuera su pareja, el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán, por el que también se presentó una querella de capítulos que la Corte de Concepción acogió.

    En el caso también fue formalizado un cliente de las abogadas, el sicario venezolano de la banda de Los Corbatas Moisés Bastardo, que está en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago condenado por dos homicidios consumados.

    También se formalizó a Paola Jara González, secretaria del estudio jurídico de las abogadas Cortés y Romero, y a Claudia Castillo Urrutia, procuradora de la misma oficina.

    Otro de los involucrados es el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Nelson Sáez Reyes.

    Más sobre:JudicialPoder JudicialCorrupciónLos ÁngelesFiscalía de ÑubleCorte de Apelaciones de ConcepciónCherie Palomera

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