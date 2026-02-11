Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Manuel Guerra y despeja el camino para formalización del exfiscal

El exfiscal recibió una querella del Consejo de Defensa del Estado. Foto: La Tercera.

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la admisibilidad de la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el exfiscal Manuel Guerra.

El 2 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción.

“En este estado de la investigación, los elementos expresados, en la querella de capítulos, son plausibles y, por lo mismo, suficientes para revestir de seriedad y verosimilitud las imputaciones efectuadas en contra del capitulado, lo que permite hallarle mérito, sin que por lo anterior esta Corte determine o asiente hechos, ni menos determine responsabilidades”, señaló el máximo tribunal.

Como una especie de desafuero, la querella de capítulos se aplica en casos de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público investigados por actos realizados en el ejercicio de esos cargos.

Manuel Guerra es indagado por el supuesto intercambio de información, cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.