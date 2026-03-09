SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema confirma condena y exdirector de la PDI Héctor Espinosa deberá cumplir pena de 17 años en la cárcel

    La Segunda Sala determinó que las pruebas entregadas por el Ministerio Público son concluyentes para determinar que el exdirector de la policía civil defraudó en $146 millones al erario fiscal.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    HECTOR ESPINOSA, DIRECTOR GENERAL DE LA PDI28221_preview

    Poco más de tres meses han pasado desde que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó a 17 años de cárcel al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. El otrora alto oficial de la policía civil, en esa ocasión, fue hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

    Tras dicha resolución, en la que además se le condenó al pago de $160 millones, Espinosa quedó en prisión preventiva en la Cárcel Anexo Capitán Yáber. Eso, mientras su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Torres, recurrió a la Corte Suprema para que el máximo tribunal anulara la sentencia.

    Este lunes, la Segunda Sala de la Suprema resolvió rechazar el requerimiento de Espinosa y decidió confirmar la sentencia del oficial en retiro, condenándolo a los 17 años de cárcel y al pago de la millonaria multa. Al igual que el oficial, su esposa María Magdalena Neira, también fue condenado por el delito de lavado de activos, en un rango de “omisión”.

    La condena en contra del matrimonio Espinosa Neira también contempla la incautación de un inmueble en el sector oriente de la capital, el cual habría sido adquirido -en parte- por los dineros malversados y que provenías de las arcas de la institución que actualmente encabeza Eduardo Cerna.

    El recurso de nulidad

    El recurso de nulidad presentado por la defensa de Espinosa fue ingresado a mediados de enero. Según señaló en ese escrito, Torres afirma que en el juicio y sentencia del caso del exdirector de la PDI se incurrió en infracciones a las garantías constitucionales y en errores en la aplicación del derecho.

    Parte del escrito apunta a que durante la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Oriente no se indagó correctamente su patrimonio, por lo que no se justificó debidamente el origen de sus recursos económicos, lo que -dice- llevaría a considerar que parte de estos provienen de los gastos reservados de la PDI.

    La resolución de la Segunda Sala, según fuentes de La Tercera, descarta que la defensa del exdirector de la PDI haya logrado alcanzar los requisitos para poder decretar la nulidad. El escrito de 17 páginas, plantea que en el juicio se planteó prueba suficiente para comprobar las imputaciones, entre otros argumentos. En esa línea, y a raíz de lo que planteaba la defensa del oficial (r), a juicio de la Suprema el TOP realizó una buena calificación de las atenuantes y que la “cosa juzgada” no fue cumplida.

    Luego de conocerse la resolución, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, afirmó que “los hechos que dan cuenta de este fallo dicen relación con que en el tiempo en que el señor Héctor Espinosa ejerció el cargo de director general de la PDI, se apropió de diversos fondos públicos, fondos destinados a gastos reservados de la PDI, y los utilizó para fines personales, específicamente para adquirir bienes tales como un inmueble que fue precisamente decomisado en virtud de dicha sentencia y que tendrá que ser transferido al Fisco de Chile en virtud de que esta causa se encuentra totalmente ejecutoriada”.

    “Destaco el trabajo robusto y potente de la Fiscalía para acreditar estos hechos, que no eran tan fáciles de acreditación, que fue lo que fue recogido y plasmado en la sentencia del Tribunal Oral, que dio por acreditados todos los hechos que la Fiscalía llevó al juicio y lo condenó por penas bastante similares a las solicitadas en la acusación, hecho que por lo demás fue ratificado por la sentencia del día de hoy de la Corte Suprema”, afirmó el persecutor.

    Más sobre:Héctor EspinosaPDIPolicía de InvestigacionesCorrupciónCorte SupremaSupremaMáximo tribunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Lo más leído

    1.
    Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

    Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

    2.
    Resultados del Simce 2025 reflejan tendencia a estabilización del sistema tras la caída de la pandemia

    Resultados del Simce 2025 reflejan tendencia a estabilización del sistema tras la caída de la pandemia

    3.
    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    4.
    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    5.
    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026
    Chile

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”
    El Deportivo

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky
    Cultura y entretención

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    El pedregoso camino al Oscar de Timothée Chalamet (y por qué hizo enojar al mundo de la ópera y el ballet)

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso