Corte Suprema inicia proceso de cuaderno de remoción de ministra Verónica Sabaj

Con fecha 26 de agosto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, firmó la resolución de inicio del cuaderno de remoción en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj Escudero.

24 horas antes, el máximo tribunal había decidido confirmar la sanción que le impuso la Corte de Apelaciones de Santiago, de suspenderla por cuatro meses.

Este martes, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, notificó a la integrante del tribunal de alzada sobre el inicio del proceso que puede terminar con ella fuera del Poder Judicial.

Desde este 27 de agosto comienza el plazo de cinco días para que la ministra presente su informe. Luego de esta entrega, el presidente del máximo tribunal deberá citar a audiencia de pleno para escuchar alegatos y resolver.

Este lunes, el Tribunal Pleno rechazó la apelación de Sabaj, confirmando la medida disciplinaria de suspensión.

La decisión de abrir el cuaderno se tomó el 22 de enero pasado, a propósito de una nota de The Clinic sobre sus comunicaciones con Luis Hermosilla. Los mensajes exponían gestiones del penalista para consolidar el nombramiento de la magistrada, además de múltiples favores de Sabaj a Hermosilla.

“Atendida la gravedad de los hechos reseñados en el aludido reportaje, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 de la Constitución Política de la República y 540 del Código Orgánico de Tribunales, que confiere a esta Corte Suprema el ejercicio de la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica sobre todos los tribunales del país, se dispone, desde ya, la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Sabaj Escudero, durante la tramitación del presente cuaderno de remoción”, indicó el máximo tribunal.

Asimismo, se informó que “habiéndose tomado conocimiento de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a instruir un procedimiento disciplinario en contra de la ministra antes mencionada por los hechos expuestos, se difiere el conocimiento del presente cuaderno, como su decisión, hasta la conclusión de la investigación dispuesta por dicho tribunal de alzada”.