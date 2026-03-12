Corte Suprema revoca sobreseimiento de fiscal Luis Arroyo en caso Huracán

La Corte Suprema acogió los recursos de queja y revocó la sentencia que decretó el sobreseimiento definitivo de la indagatoria por obstrucción a la investigación que fue abierta en contra del fiscal Luis Gerardo Arroyo Palma en el marco del denominado caso Huracán.

El caso aborda la presunta falsificación de pruebas en que habría incurrido personal de Carabineros para incriminar a comuneros mapuche en las causas sobre ataques incendiarios y violencia rural en la Macrozona Sur.

A mediados de 2018, tres de los exoficiales de Carabineros investigados por los hechos, el retirado general Gonzalo Blu, el capitán en retiro Patricio Marín y el otrora mayor de la policía uniformada Leonardo Osses, presentaran querellas en contra del persecutor.

El fiscal siempre negó cualquier participación ligada a la presunta implantación de evidencia.

En un fallo dividido conocido este jueves, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo y el abogado Juan Carlos Ferrada– estableció falta o abuso en la resolución recurrida, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, al confirmar la de base que decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa a fines de 2023.

“Que, en lo que se refiere a tal causal de sobreseimiento definitivo, se requiere que se acredite que no concurren los requisitos del delito de que se trata”, afirma la resolución.

El fallo dice que “no puede acreditarse en forma fehaciente que concurren las exigencias de la causal de sobreseimiento definitivo” y “debe concluirse necesariamente que los jueces recurridos han incurrido en grave falta o abuso que debe ser enmendada”.

Por ello, se acogieron los recursos de queja, en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la decisión del Juzgado de Garantía de la misma ciudad, de sobreseer definitivamente la investigación seguida contra el imputado Luis Arroyo Palma.