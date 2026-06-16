Crespo afirma que hay más de 87 carabineros procesados por el estallido social: “Hemos sido las víctimas de esta situación”

El excomandante de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo, expuso este martes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el estallido social, donde sostuvo que los carabineros han sido las “víctimas” de la situación.

Durante su intervención, Crespo afirmó que actualmente existen más de 87 carabineros procesados y varios condenados por actuaciones registradas durante ese período.

“Carabineros de Chile detuvo durante todo este proceso a 29.800 personas”, sostuvo, añadiendo que “hay 13 personas condenadas de los casi 30.000 sujetos que nosotros pusimos a disposición de la justicia”.

“Al final, los que tratamos de alguna manera de poner orden y evitamos que se generara un quiebre en la democracia, que fuimos los carabineros, fuimos los más perjudicados respecto a lo que ha realizado la justicia, y en este caso el Ministerio Público, en esta persecución que hasta el día de hoy no ha terminado”, señaló.

Asimismo apuntó que “esto a mí, y como a muchos, y creo que a millones de chilenos nos interesaría saber quién estuvo detrás de esto políticamente, quién la financió y qué grupo estuvieron apoyando”.

“Nosotros hemos sido las víctimas de esta situación, porque el estallido fue una cuestión de violencia política. Nosotros no generamos esto, nosotros lo que hicimos fue hacer cumplir la ley y la constitución, que nos guste o no nos guste, está establecido de esa forma y la fuerza pública tiene que tener el control del orden público aplicando la fuerza”, agregó.

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en la sesión de la comisión. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

¿Pagos por ir a Plaza Italia?

En la ocasión, Crespo también aseguró que algunos detenidos afirmaron haber recibido pagos de $40 mil por concurrir a Plaza Italia y atacar a personal policial.

“Yo les pregunté quién les pagaba, y ellos como que no tenían el nombre de la persona ni de dónde provenía el dinero, pero decían varios imputados que recibían un pago por ir a Plaza Italia a atacar a la Fuerza Pública”.

“Y es más, algunos señalaban que les pagaban 15.000 pesos más de los 40 por lanzar bombas molotov, porque ellos sabían que la bomba molotov agrava la situación porque es un delito, y si los sorprendían o los tomaban detenidos, la pena supuestamente era superior”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que durante las jornadas más violentas se lanzaban entre 200 y 300 bombas molotov contra personal policial, además de registrarse ataques con armas de fuego, escopetas hechizas y rifles de aire comprimido.

En la ocasión, el exuniformado además fue consultado por la diputada Lorena Pizarro, si es que tenía certeza sobre una eventual participación del Frente Amplio o el Partido Comunista.

Crespo señaló que la sede del Partido Comunista, que se encuentra ubicada en las inmediaciones de Plaza Italia, no habría sufrido daños durante las manifestaciones.

“Todo fue destruido, excepto, esa sede. No la tocaron, pero ni siquiera tocaron la puerta. Eso es algo que llama la atención. No creo que sea casualidad”, mencionó.

Finalmente, apuntó contra el expresidente Gabriel Boric, la diputada Karol Cariola y el exalcalde Daniel Jadue, señalando que “cuando tenían la oportunidad de hacerlo público, lo decían en el Congreso o en los canales de televisión, donde principalmente se referían a refundar a Carabineros. Por eso hay una participación activa del Partido Comunista y del Frente Amplio”.