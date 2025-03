Cuando un contexto vulnerable no es obstáculo: la fórmula de cuatro colegios con buen resultado en el Simce

Hace un par de semanas se conocieron los resultados del Simce, donde si bien las brechas entre grupos socioeconómicos se acortaron, la realidad mantuvo a los colegios de mayores recursos por encima de los que sus familias tienen menores ingresos. Pero dentro de ese lote hay un puñado de establecimientos que, a pesar de todo, festejan logros incluso superiores a establecimientos particulares de comunas del sector oriente de la Región Metropolitana.

Colegio San Joaquín (Renca)

Sostenedor: Fundación Astoreca

Resultado destacado: 382 puntos en Matemática segundo medio (promedio nacional 259)

Matías Alviña, profesor:

“Estamos en un contexto vulnerable, a los pies del cerro. El otro día a un estudiante lo asaltaron y hace poco hubo un funeral de alto riesgo. Muchos de los alumnos son de Renca o Lampa y nuestro trabajo es constante, desde prebásica estableciendo metas. Acá les decimos que no importa el lugar de origen, lo que importa es que lo podemos superar. A los de segundo medio se les reforzó mucho eso; si veíamos brechas las cerrábamos y mirando no solo el Simce, sino también la PAES. A los chiquillos los comprometemos con exalumnos que les ha ido bien, con un ‘tengo propósito’, en un entorno familiar. Las tareas sí se revisan y la clave son lo que llamamos ‘fortalezas del carácter’. Los profesores jugamos un rol protagónico, tratamos de que todas las clases sean de alto estándar y los empujamos a más, con harto trabajo emocional. Las clases tienen cuatro etapas y marcamos que todo minuto importa: presentación del contenido, modelaje, práctica guiada y práctica independiente. Ahí los chiquillos tienen el rol protagónico”.

Colegio: Fernando de Aragón (Puente Alto)

Sostenedor: Corporación San Isidro

Resultado destacado: 372 puntos en Lectura cuarto básico (promedio nacional 278)

Cristián Valenzuela, director: “Somos un colegio de 3 mil alumnos. Hay un grupo de profesionales de alto nivel y muy comprometido, con mucha vocación, pero también con mucha innovación, con un plan lector que parte de prebásica y siempre estamos en un proceso de nivelación, porque vamos haciendo mediciones, y a los que se van quedando atrás los vamos pasando a un departamento multidisciplinario. Tenemos la fortuna de que nuestros profesionales están en constante capacitación y perfeccionamiento, tenemos textos mandados a hacer especialmente. Para enseñar nunca hemos considerado la vulnerabilidad de los alumnos, todos pueden aprender y eso siempre se les repite. Todo quien llega -la admisión es por SAE y trabajamos con fondos del Estado-, si no trae el perfil, lo motivamos para que se inserte. La convivencia también es importante, se trabaja incluso en los recreos y a los apoderados los integramos. En la pandemia, por ejemplo, los perfeccionamos para enseñar”.

Colegio: Cardenal Juan Fco. Fresno (Puente Alto)

Sostenedor: Belén Educa

Resultado destacado: 357 puntos en Matemática segundo medio (promedio nacional 259)

Pedro Larraín, director ejecutivo: “Belén Educa desde un comienzo se ubicó en sectores altamente vulnerables. Queda probado que cuando se les ofrecen oportunidades los niños las aprovechan, acá se cambia la historia. El trabajo es permanente, cotidiano, con disciplina, esfuerzo y cariño. La receta es tener líderes empoderados, que saben lo que tienen que hacer, con profesores con acompañamiento permanente y una planificación adecuada y con el nivel de exigencia que tienen las pruebas nacionales, cosa de que no sean una sorpresa. Nosotros medimos la cantidad de tiempo que los alumnos participan en clases y trabajamos en la proyección de oportunidades desde prekínder, invitándolos a que serán parte de la educación superior, y eso cautiva a las familias, con las que tenemos contacto permanente y empoderamos. No todos los padres entran con el mismo compromiso, pero la cultura del colegio es tan atractiva que ellos comprenden que este es el mejor camino pese a las dificultades reales y gravísimas de estos lugares. El compromiso también lo medimos y notamos que siempre va aumentando”.

Colegio: PuenteMaipo (Puente Alto)

Sostenedor: Fundación de Educación Nocedal

Resultado destacado: 313 ptos. en Matemática segundo medio (promedio nacional 259)

Viviana González, apoderada: “En general los alumnos son supermateos y los profesores superpower. Los preparan no solo para el Simce, sino también para las otras pruebas, y eso ha sido muy bueno. Uno de mis hijos ama las matemáticas y los profesores desde básica le dan alternativas para aprender. Con mi mamá llegamos a Bajos de Mena desde Peñalolén y me convenció este proyecto, porque desde que llegamos siempre nos acogieron superbién, podemos decir qué queremos para nuestros hijos y a ellos los apañan un montón. Me da esperanzas el futuro. Uno de mis hijos quiere ingeniería comercial y el otro educación física. Vivimos en un entorno complicado, pero más complicado sería vivir acá sin estudios, por eso les digo que aprovechen, que sí se puede porque el colegio da esa posibilidad y agarra a las familias comprometidas. Así, el entorno influye poco cuando la familia está siempre encima, no tenemos tanto riesgo de caer en otras cosa, aunque al principio obvio que cuesta. Con la fuerza de todos aburren a los que no están ni ahí y terminan remando todos para el mismo lado”.