Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó junto al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el allanamiento de 27 viviendas, cuatro casinos clandestinos y 17 detenidos en un operativo.

El procedimiento dio inicio en la mañana de este viernes y se realizó un allanamiento masivo en un total de ocho comunas de las regiones Metropolitana, Valparaíso y el Maule. Esto por los delitos de robo con intimidación, hurto, hurto agravado, lavado de activos y asociación ilícita.

Entregando detalles estuvo presente el director general de la PDI, Eduardo Cerna, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y el ministro Cordero quien resaltó el trabajo de las policías.

De acuerdo a lo informado por el órgano persecutor, los contenedores, que iban o venían desde el puerto de San Antonio, eran robados en distintos puntos del país. La mercadería que yacía en su interior posteriormente era revendida a través de empresas de fachada.

Posterior a eso, usaban los cuatro casinos clandestinos allanados para blanquear los dineros ilícitos, tal como hacían en dos botillerías, un minimarket y locales de venta de todo tipo de especies, las que eran acopiadas en tres bodegas y una parcela.

El fiscal Pastén destacó que era un “golpe importante de carácter patrimonial”. Y añadió que en el operativo se incautaron “municiones, armas de fuego, y distintas especies también destinadas a la comisión de estos delitos”.

“Los sujetos son puestos a disposición el día lunes del tribunal para controlar su detención. Se nos procedió una ampliación hasta el día lunes, y en esa oportunidad entonces tenemos la respectiva formalización de cargo y las medidas cautelares que por supuesto serán las de mayor intensidad”, afirmó el persecutor.