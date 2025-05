Deambulando por las calles de Carabobo: los detalles de la detención del presunto autor material del crimen de Ana María Pizarro

Fue detenido deambulando por las calles de Carabobo hasta que se le realizó un control de identidad. Así describió la Policía de Investigaciones (PDI) la captura de José Alejandro Medina Ladera (49), imputado como el autor material del asesinato de Ana María Pizarro en La Serena .

La detención se desarrolló durante la tarde del sábado, según explicó este domingo el subprefecto Ernesto León, jefe policial de la PDI de Coquimbo.

“Efectivamente el día de ayer alrededor de las tres de la tarde recibimos un comunicado de Interpol Caracas, a través de nuestra oficina Interpol Chile, la cual da cuenta de la detención de un sujeto al cual nosotros le manteníamos un encargo por la difusión azul de nuestra oficina de Interpol Chile”, detalló.

Tras su detención, desde nuestro país se gestionó la difusión roja a Interpol para que se realizara su detención en Venezuela. Mientras tanto, respecto a su salida de Chile, detalló que habría sido por un paso no habilitado .

Sobre la eventual extradición de Medina, el fiscal (s) de Coquimbo, Eduardo Yáñez, declaró que están a la espera de recibir el documento oficial que confirme su detención en Venezuela para solicitar una audiencia de extradición. Esta seria solicitada potencialmente por el Tribunal de Garantía de La Serena.

“Nosotros una vez recibimos esta información como mencionaba previamente, es decir, la noticia exacta y formal de que la persona se encuentra detenida en Venezuela, vamos a pedir una audiencia de extradición. Esta audiencia es pública, por lo tanto ustedes van a conocer todos los antecedentes vinculados a este hecho en esa audiencia”, explicó.

Mientras tanto, Yáñez también confirmó que mientras se espera la confirmación de la extradición, el imputado podría ser formalizado en ausencia por el crimen de Ana María Pizarro.

Por el momento, ni desde la PDI ni del Ministerio Público confirmaron si en el crimen existen cómplices o encubridores involucrados. Tampoco si Medina sería autor del asesinato de María José Zambra en 2019. Todo lo anterior forma parte de la investigación, por lo que no se ha descartado .

Particularmente sobre el crimen contra Zambra, Yáñez enfatizó que “ni la Fiscalía ni la Policía de Investigaciones, no obstante haber transcurrido seis años desde el 2019, fecha en que ocurre el crimen de María José, han cesado las diligencias de investigación”.

“Las instituciones funcionan”

Conocida la noticia de la detención de Medina Ladera, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, destacó que “ en nuestro país las instituciones funcionan ”.

“Quiero felicitar el trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público junto con la Policía e Investigaciones, que en un corto plazo se ha logrado la detención de este individuo que ha generado un caso de alta connotación social”, agregó.

El representante del Ejecutivo explicó que acompañarán el proceso, pero que finalmente acciones como la extradición depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Nosotros no somos intervinientes, pero sin duda aquí he puesto de conocimiento al Ministro del Interior de esta situación para que él esté al tanto y puedan operar los buenos oficios”, explicó.

Respecto al hecho que la constitución venezolana no permitiría la eventual extradición del imputado, además de que nuestro país actualmente no mantenga relaciones diplomáticas con esa nación, Luna resaltó que “ no son inconvenientes ” y que hay “otros cursos de acción”.

“En materia de relaciones internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que se encarga. Hay acuerdos en casos de este tipo que operan, así que eso se va a mantener en reserva y no queremos interferir en nada en el trabajo que están haciendo la Policía y el Ministerio Público”, detalló.