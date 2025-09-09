“Defendemos la autonomía de las personas sobre su propia vida”: Aguilera destaca aprobación de idea de legislar eutanasia

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, valoró positivamente la aprobación en general del proyecto de ley de eutanasia que durante esta mañana concretó la comisión de Salud del Senado.

Junto con agradecer la voluntad de los senadores “de dar este paso tan relevante” aprobando la idea de legislar este proyecto, destacó que desde el gobierno “pensamos que los chilenos estamos preparados para entregar un debate responsable y serio respecto al tema de la eutanasia”.

“Como Ejecutivo somos muy respetuosos de las creencias de las personas, sin embargo también somos respetuosos de la autonomía de las personas para decidir, en condiciones bien específicas que son las que establece este proyecto, su opción por efectivamente acelerar la muerte en caso de sufrimiento”, afirmó.

“Hemos sido muy responsables en el sentido de revisar el proyecto que venía de la Cámara de Diputados y hacer una revisión, no sólo como Ministerio, sino que con el aporte de especialistas en bioética, en derecho, de manera de mejorar, de acuerdo a nuestra opinión, el proyecto”, añadió.

Sobre las indicaciones que presentó el Ejecutivo, indicó que tratan de perfeccionar lo que es especialmente el procedimiento, las causales, el definir una comisión ex-ante que evalúe los casos, “de manera de que no exista esta idea de que frente a cualquier condición las personas van a poder solicitar eutanasia”.

Consultada sobre los tiempos de tramitación que tendrá en Sala, Aguilera recordó que eso depende de cómo se arme la tabla. “El proyecto está con suma urgencia, tenemos que ver con la Secretaría General de la Presidencia también ese tema, nosotros esperamos que se vea prontamente, lo más pronto posible, de manera de poder entrar a la discusión en particular”.

Consultada sobre la reserva de constitucionalidad que hizo el senador Sergio Gahona (UDI) tras la votación del proyecto, la ministra apuntó que “están en su derecho” ya que “todos los parlamentarios tienen la posibilidad de invocar la Constitución”.

“Nosotros no lo vemos como una mayor dificultad. Entendemos que es parte de su planteamiento. Nosotros también defendemos el derecho a la vida, pero también la autonomía de las personas sobre su propia vida”, expresó.