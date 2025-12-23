Defensa de Crespo apunta a que Gustavo Gatica “estaba cometiendo delitos” durante manifestación en que resultó herido

Un año y casi dos meses han pasado desde que, el 4 de noviembre de 2024, comenzó el juicio por las graves lesiones de las que fue víctima el ahora diputado electo Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante las manifestaciones de 2019 en plaza Baquedano. Hechos por los que se acusa al teniente coronel (r) de Carabineros Claudio Crespo, el único imputado por dichas lesiones.

En estos casi 14 meses, la Fiscalía Centro Norte, específicamente el fiscal Francisco Ledesma h a presentado una serie de pruebas, registros y testimonios para demostrar que aquel 8 de noviembre de 2019, desde el arma del ahora retirado funcionario policial salió el proyectil que hirió a Gatica.

El pasado 2 de diciembre comenzaron los alegatos finales del juicio. Los primeros en comparecer en esta instancia fueron el Ministerio Público, seguido de los querellantes, y este lunes fue el turno de la defensa de Crespo para comparecer ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, lo que se extendería hasta el 5 de enero. Mientras, el veredicto se conocerá cuatro días después de aquello.

Consultado por La Tercera, el defensor Pedro Orthusteguy explicó que “hoy iniciamos los alegatos de clausura, comenzando con el abogado Mauricio Bascur enfocado en el cumplimiento de la normativa relativa al uso de la fuerza. En efecto, al momento de los hechos existía a los menos un nivel 4 de resistencia activa , con los manifestantes atacando en forma violenta a carabineros con distinto tipo de proyectiles incluyendo bombas molotov, lo que habilitaba a Carabineros para el uso de la escopeta con munición menos letal”.

“También se señaló al tribunal que la Fiscalía centró toda su investigación en la lesión de Gustavo Gatica, omitiendo por completo lo que señala su propia acusación, esto es que los disparos que causaron la lesión era dirigidos a los manifestantes y no a la víctima en particular, por lo que debió identificarse a esos manifestantes, posicionarlos en el sitio del suceso y analizar su comportamiento durante la agresión a Carabineros, cosa que la Fiscalía no hizo”, agregó.

El amparo legal

Las alegaciones de este lunes 22 de diciembre comenzaron por parte de Mauricio Bascur, quien comenzó sosteniendo que en ningún momento del juicio se logró acreditar la autoría del acusado en el disparo que lesionó a Gustavo Gatica, a la vez que señaló que en esa acción su representado “se encontraba amparado por el marco constitucional, legal y reglamentario”

“Esta defensa mantiene inalterada la posición, que se ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, que don Claudio Crespo no es el autor del disparo que lesionó a Gustavo Gatica”, sostuvo Bascur, añadiendo que “independientemente quien haya sido el funcionario de Carabineros que efectuó el disparo, quedarán en evidencia ante este tribunal dos premisas importantes. La primera, que el disparo se encontraba amparado por el marco constitucional, legal y reglamentario. Y segundo, que el disparo, la forma, la dinámica, la mecánica y la ejecución se realizó sin infringir ninguna norma reglamentaria”.

Según explicó el defensor, al momento de los hechos “no existían disposiciones expresas sobre distancias y direccionamientos que regularan las normas reglamentarias para el uso de las escopetas antidisturbios”, agregando que “los testimonios de algunos testigos prestados en esta causa, se basaron en criterios institucionales de operaciones de Carabineros de Chile, posteriores a la fecha en la que ocurrieron los hechos”.

“Son acciones delictuales”

En su línea argumentativa, la defensa además acusó imprecisiones por parte del Ministerio Público, señalando que no se identificó a los manifestantes hacia quienes supuestamente se dirigió el disparo, argumentando que esta omisión impide evaluar si el uso de la fuerza fue o no legítimo conforme a reglamentos y protocolos.

En ese contexto, desde la defensa cuestionaron el carácter de la manifestación apuntando que incluso se lanzaron bombas molotov contra Carabineros: “Quedó en evidencia que lo que estaba haciendo esa manifestación, estaba lanzando elementos proyectiles que son de consecuencias letales”.

“En el preciso momento en que don Gustavo Gatica resulta lesionado, la manifestación en la cual él se encontraba, dentro de la norma específica de la circular 1832, es de aquellas que se describen como una manifestación ilícita, agresiva e inclusive violenta, que es aquella en que se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial”, enfatizó.

El abogado defensor además agregó que “si lo miramos del plano estrictamente legal, no estamos hablando del plano reglamentario, estrictamente legal, Gustavo Gatica estaba cometiendo delitos. Son acciones delictuales . Y no como un hecho aislado, sino que de forma reiterada estaba lanzando elementos contundentes contra la autoridad pública, que tienen efectos potencialmente lesivos para el personal de Carabineros”.

Según explicó, “se encontraba integrando un grupo de delincuentes que lanzaban artefactos incendiarios al personal policial”, añadiendo que “la policía se encontraba facultada legal y reglamentariamente, e inclusive, su señoría, por mandato constitucional, a hacer uso de las armas”.

“Carabineros tenían la facultad incluso de hacer uso de armas de fuego letales. ¿Qué decisión tomó la policía en relación a la proporcionalidad de los medios? No utilizó en ese momento ningún disparo de un arma de fuego. ¿Qué se aprestaba en ese momento a realizar, don Gustavo Gatica? Se puede presumir, su señoría, que lo que se aprestaba a hacer era el lanzamiento de la piedra contra el personal de Carabineros", mencionó Bascur.

Es así como finalmente señaló que “el grupo al cual se dirigió el disparo haya sido, a quien haya sido, era un grupo que estaba organizado y que estaba cometiendo delitos. Por consiguiente, el disparo se encuentra legitimado, legal y normativamente".