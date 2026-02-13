Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

La Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra la contralora Dorothy Pérez para evitar que se cumpla el oficio enviado al Ministerio de Salud por la Contraloría General de la República (CGR) que busca acceder a la identificación de niños y niñas que están participando de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans.

En el escrito del órgano autónomo, se precisó que la solicitud de la Contraloría “atenta contra las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, afectando el derecho a la vida e integridad psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley, principio de no discriminación arbitraria y el derecho a la vida privada”.

Asimismo, indican que la solicitud de RUT, nombre social y registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso al programa, fecha de egreso al programa, entidad hospitalaria y su estado de vigencia son datos “sensibles” e información “reservada”.

Ante la argumentación de la Contraloría de que esto es para verificar la utilización de fondos del programa, la Defensoría reiteró que “atenta contra estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, así como normativa de rango constitucional y legal, y siendo de naturaleza especialísima, vinculada a la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial de su vida privada, datos personales y sensibles”.

El oficio al que hace referencia la Defensoría de la Niñez es la reiteración que hizo la contralora Dorothy Pérez el 16 de enero a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En ese escrito, la jefa de la Contraloría responde a la Subsecretaría ante su negativa a entregar los datos individualizados de los programas requeridos.

En el recurso presentado por la Defensoría, acusan “ilegalidad” en la acción de la Contraloría, “arbitrariedad” en su actuar y la amenaza de derechos fundamentales y garantías.