Dejan en prisión preventiva a hombre que habría asesinado a adulto mayor con un hacha y agredido a una mujer en El Carmen

Este domingo, el Juzgado de Garantía de Yungay determinó dejar en prisión preventiva a un hombre de 61 años imputado por el homicidio de un adulto mayor de 65 años y el femicidio frustrado de una mujer de 43, hechos ocurridos el pasado miércoles 28 de enero en El Carmen, región de Ñuble.

El hecho se habría producido la madrugada del miércoles en el kilómetro 4,5 del camino a San Isidro. Según lo detallado por el Ministerio Público, Segundo Cid Arias (61) se habría enfrascado en una discusión con la víctima, Víctor Candia Montecino (65).

En tales circunstancias, Arias habría supuestamente agredido a Montecino utilizando un elemento contundente y cortante, un hacha , con la cuál habría terminado provocándole la muerte. Además de lo anterior, también habría cargado contra la mujer, la que resultó lesionada y debió ser atendida en el Hospital Herminda Martin de Chillán.

En contexto de un homicidio registrado en #ElCarmen, Carabineros de #OS9 #Ñuble detuvo en #Chillán a sujeto sindicado como presunto autor del ilícito. Agresor habría herido a un hombre en contexto de una discusión. Información que será proporcionada al Ministerio Público. pic.twitter.com/MR52N2yN7o — Carabineros Región de Ñuble (@CarabNuble) January 28, 2026

Durante la misma jornada, personal del OS-9 de Carabineros habría conseguido la captura del imputado y lo habrían puesto a disposición del Ministerio Público para su formalización.

A pesar que se inició la audiencia esa misma jornada, se determinó su ampliación hasta este domingo a la espera de informes de la autopsia de rigor por parte del Servicio Médico Legal (SML) y las diligencias por parte de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Así las cosas, esta jornada continuó la formalización, donde Cid Arias habría sido formalizado no solamente por homicidio y femicidio frustrado, sino que además por tenencia de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma blanca y amenazas.

Por otro lado, el Ministerio Público utilizó como principal argumento para la solicitud de prisión preventiva por considerar al sujeto un peligro para la sociedad los antecedentes judiciales del imputado: había sido condenado en 2014 por homicidio frustrado.

Por ello, el Juzgado de Garantía de Yungay habría aceptado los argumentos y decretó la prisión preventiva. Además, estableció un plazo de investigación de cinco meses.