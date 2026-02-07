SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Prisión preventiva para imputado por homicidio con arma blanca al interior de un restaurant de Recoleta

    El presunto atacante sería un adulto mayor de 71 años, que fue capturado el pasado jueves por personal de Carabineros del 0S-9.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Dejan en prisión preventiva a imputado por homicidio con arma blanca al interior de un restaurant de Recoleta Carabineros de Chile

    Un sujeto de iniciales J.F.G.V. fue dejado en prisión preventiva, este viernes, por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago tras ser formalizado por un homicidio ocurrido en Recoleta en diciembre de 2025.

    Según los antecedentes conocidos, el hecho se habría desarrollado el pasado 23 de diciembre de 2025 al interior de un restaurant de la Vega Central conocido como “Don Guille”.

    Al interior del local ubicado en calle Trieste, la víctima habría sufrido múltiples ataques con un arma blanca, lo que le habría provocado la muerte al interior del recinto. La víctima tenía antecedentes por diversos delitos, incluyendo homicidio, aunque sin órdenes vigentes al momento de su fallecimiento.

    Carabineros de Chile

    Por otro lado, el presunto victimario sería un adulto mayor y habría huido del lugar, con lo que se habría iniciado una investigación por parte de Carabineros y del OS-9 para dar con su paradero.

    La institución policial habría podido dar con su paradero durante la jornada del jueves 5 de febrero, según detallaron desde Carabineros. La teniente Yenny Velásquez, del 0S-9, detalló que el sujeto tenía 71 años y habría sido ubicado y capturado en Recoleta alrededor de las 20:30 horas.

    El OS-9 lo puso a disposición del Ministerio Público, que lo formalizó durante la jornada del viernes en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de homicidio.

    Se fijó un plazo de investigación de 90 días y la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de este imputado. El tribunal accedió a concederla por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad”, detalló el fiscal (s) Francisco Tolosa, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

