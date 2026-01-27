SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

    El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar más gravosa, considerando la gravedad de los hechos, el riesgo para la víctima y la seguridad de la comunidad.

    Por 
    Roberto Martínez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un sujeto de nacionalidad venezolana quedó en prisión preventiva la tarde de este martes, tras ser formalizado por el ataque con arma blanca a su pareja, quien se encontraba embarazada de cuatro meses y perdió al bebé, en un caso calificado por la Fiscalía como femicidio frustrado.

    La audiencia se realizó esta jornada, luego de su detención durante la madrugada en la comuna de Quinta Normal.

    El fiscal Manuel Zúñiga imputó al acusado los delitos de femicidio frustrado, aborto violento y homicidio frustrado, este último por un episodio posterior en el que el sujeto hirió a bala a un vecino.

    Tras escuchar los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el tribunal estimó que existen antecedentes suficientes para decretar la medida cautelar más gravosa, por considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

    Los hechos

    Los hechos se iniciaron al interior de una vivienda ubicada en calle Santa Inés, donde el imputado apuñaló a su pareja con un objeto cortopunzante.

    Producto de la agresión, la mujer -quien cursaba un embarazo de cuatro meses- perdió al feto y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial en riesgo vital. Si bien su condición sigue siendo grave, los equipos médicos lograron estabilizarla.

    Referencial

    Tras el ataque, el agresor huyó del domicilio e ingresó a una vivienda cercana, donde se encontraban dos hombres. En ese lugar, uno de los residentes le disparó en una pierna con un arma debidamente inscrita al advertir su presencia.

    Sin embargo, el imputado no se vio mayormente afectado por la lesión, ya que estaría bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.

    Huida y detención

    En ese segundo inmueble, el sujeto arrebató el arma al propietario, lo lesionó y volvió a huir, llevándose el arma consigo.

    Minutos más tarde, fue detenido por Carabineros y personal municipal, mientras que el arma fue hallada a distancia, ya que habría sido arrojada durante la fuga.

    El Ministerio Público dispuso diligencias a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución policial, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos, levantar peritajes balísticos y reunir evidencia adicional para la investigación.

    Con la resolución adoptada este martes, el imputado permanecerá privado de libertad mientras se desarrolla la indagatoria, en una causa marcada por violencia de extrema gravedad, con consecuencias irreparables para la víctima y su entorno.

