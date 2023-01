Delegada Constanza Martínez asegura que no tendrán “mano blanda” contra quienes cometan delitos

La Delegada Presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, abordó los distintos lineamientos sobre seguridad pública y repasó algunas medidas que se han tomado desde el Ejecutivo para trabajar sobre una materia que está entre las prioridades de la ciudadanía, de acuerdo a varios sondeos.

En ese contexto, la autoridad dijo en conversación con CHV que “necesitamos apuntar a que la gente vuelva a sentirse segura en el espacio en que vive”.

En materia de crimen organizado, Martínez afirmó que se “requiere un Estado coordinado, no basta con que diga si es mi responsabilidad o de la Fiscalía, porque la ciudadanía necesita respuestas y necesita que como Estado seamos capaces de ponernos de acuerdo, trabajar en conjunto y poner los énfasis donde es necesario hacerlo”.

En ese sentido, ahondó que para abordar dicho flagelo “hemos tenido un consejo contra el crimen organizado para dotar por primera vez una política nacional para contra el crimen organizado. Para ver el sicariato, el homicidio, secuestro extorsivo, pero además necesitamos que la Fiscalía sienta el aporte del Estado y del gobierno de Chile”.

Frente a ese trabajo coordinado de las instituciones, la Delegada indicó que “teníamos un Estado muy disgregado que yo creo que va a costar cambiar esas prácticas”. Según Martínez, “tiene que estar pensado desde una lógica de todo el Estado completo bien organizado capaz de conversar y hacer frente a todos los desafíos”.

Intervenciones en Meiggs

En cuanto al tradicional barrio Meiggs, la delegada dijo que hubo un trabajo que no se había hecho antes, que tenía que ver con la mitigación.

“Los trabajadores ambulantes tenían electrificado sus puestos de venta donde estaban apernados al suelo, no se podía entrar al consultorio, la ambulancia no podía pasar, era un nivel de total desprolijidad de parte del Estado y sé que eso requiere consolidación, pero en los mismos términos en que estaba antes de nuestra intervención, eso no ha ocurrido”, afirmó.

En esa línea, afirmó que la prioridad de la autoridad es “salir a la calle” y establecer ciertos mecanismos de control. “Esto está asociado al aumento de armas en manos de civiles -y quiero ser bien clara, no estamos persiguiendo a quienes las tengan inscritas-, estamos persiguiendo las armas ilegales que ingresan al país, que son utilizadas en delitos violentos, como el narcotráfico y los homicidios”, sostuvo.

“No vamos a tener mano blanda”

En el despliegue de las distintas medidas que se toman para abordar los delitos, la Delegada señaló que “normalmente se hace una dicotomía entre mano dura y políticas a largo plazo”. En ese sentido, fue tajante en señalar que “no vamos a tener mano blanda con quienes cometen delitos, pero necesitamos una mirada que logre responder a largo plazo”, indicó Martínez.