    Delegado Durán sostiene que demolición del campamento Santa Marta se podría extender hasta el miércoles

    Según detalló el delegado presidencial, además se realizarán otros desalojos de campamentos antes de que acabe el Gobierno.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló durante este martes que la demolición del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú, se podría extender hasta la jornada de este miércoles.

    En conversación con Radio Agricultura es que el delegado presidencial abordó la situación señalando que la parte más compleja, que es el retiro de las familias culminó durante la tarde del lunes.

    “Podría demorar yo creo hasta hasta mañana probablemente, pero la parte más compleja, más sensible y que procuramos se hiciera con estricto apego a los derechos, a la dignidad de las personas, fue el retiro de las familias. Eso culminó ayer a eso de dos de la tarde”, expresó.

    Tras esto, según explicó el delegado presidencial, se ha trabajado en la demolición y remoción de escombros. “Esperamos mañana a más tardar ya culminar íntegramente todo ese proceso y si eventualmente se demora un poquito más porque el retiro de escombros es lento y después vamos a hacer una remoción de tierra con el propósito que no sea reutilizado ese espacio físico, debería terminar a más tardar pasado mañana”.

    Durán, además se refirió a la reunión que sostuvo con el futuro delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señalando que “fue una reunión en que le hicimos entrega de un informe pormenorizado de todas las tareas a las que nos hemos abocado en este período, con recomendaciones, con identificación de los desafíos pendientes, etcétera, y además conversamos de múltiples tareas que son propias de la actividad diaria, entre otras esto mismo de los desalojos".

    En la misma línea, Durán detalló que se realizarán otros desalojos antes de que acabe el Gobierno, entre ellos el de la toma Dignidad en la comuna de La Florida. “Evidentemente van a quedar, van a persistir algunos campamentos, entre otros el nuevo amanecer en la comuna de Cerrillo y le vamos a entregar una completa sistematización de la metodología que hemos trabajado en este periodo”, añadió.

    “En nuestra gestión hemos realizado aproximadamente 12 desalojos en distintas comunas de la región, algunos muy grandes y bueno vamos a continuar hasta el último día nuestro gobierno en esa dirección”, apuntó el delegado presidencial.

    Santa MartaMaipúGonzalo DuránDelegado PresidencialDesalojo

