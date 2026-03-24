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    Desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Estación Central: hay 20 sujetos detenidos

    De acuerdo a la información policial la banda estaba compuesta en su mayoría por sujetos chilenos y un mexicano.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    20 sujetos detenidos dejó un operativo policial efectuado durante la mañana de este martes y que tenía por objetivo desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico de Drogas.

    El operativo surge tras una investigación de cerca de seis meses realizada por el OS7 de Carabineros, en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Centro Norte, la cual permitió identificar a los integrantes de esta banda.

    A raíz del operativo es que se realizaron intervenciones en múltiples domicilios ubicados tanto en Estación Central como en las comunas de Padre Hurtado, Talagante y La Ligua.

    Además, se logró la incautación de armamento, munición, chalecos antibalas, inhibidores de señal y equipos de comunicación tipo radio, utilizados por la organización para alertar sobre la presencia policial en el sector.

    Según detalló la capitán María Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, “se logró verificar una organización criminal compuesta mayoritariamente por personas chilenas y uno de ellos mexicano, los cuales están dedicando al tráfico de drogas tanto en la Región Metropolitana, Estación Central específicamente, también Padre Hurtado Talagante y un inmueble en la quinta región”.

    De acuerdo a lo que añadió, “además de la incautación pudimos detener a estas personas que estaban amedrentando a la ciudadanía y cómo lo hacían, a través de las armas de fuego, los cuales mostraban libremente en la vía pública y exhibían en sus redes sociales”

    Según los antecedentes recopilados, la comunidad mantenía múltiples denuncias contra uno de los principales imputados, un hombre mayor de 30 años con movilidad reducida, el cual contaba con al menos cuatro individuos armados, incluyendo al ciudadano mexicano, quienes cumplían funciones de resguardo ante posibles ataques de grupos rivales.

    Más sobre:PolicialDrogaOperativoCarabineros

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