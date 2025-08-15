Detienen a dos sujetos en Ñuñoa que portaban elementos para cometer delitos

La acción policial se desarrolló tras un patrullaje preventivo en la intersección de la rotonda Grecia con la caletera de Américo Vespucio.

La mañana de este viernes, Carabineros arrestó a dos sujetos que transportaban diversos implementos asociados a la comisión de delitos en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana

Según informó la policía , durante un patrullaje preventivo se detectó un vehículo que circulaba sin luces en la intersección de la rotonda Grecia con la caletera de Américo Vespucio.

En ese sentido, al proceder a su control, los funcionarios encontraron en el asiento trasero una caja y un balde con abrojos metálicos tipo “miguelitos”, un bidón con líquido acelerante, tres equipos portátiles, un par de guantes y un cargador de pistola sin munición.

Tras ser consultados por el origen de los artículos, los ocupantes del automóvil optaron por guardar silencio, por lo que fueron detenidos por los funcionarios policiales.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.