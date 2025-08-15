Fiscalía informa otras dos detenciones por secuestro de empresario de Quilicura

La tarde de este viernes, desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se confirmó la detención de dos personas presuntamente involucradas en el secuestro de un empresario en Quilicura.

Fue el pasado 7 de agosto, a eso de las 10.40 horas, que el empresario Rodrigo Cantergiani fue secuestrado a las afueras de la empresa Ceroplas. En ese entonces, fue abordado por un grupo de sujetos, quienes lo ingresaron a la fuerza a un vehículo y lo trasladaron hasta otro punto de la Región Metropolitana.

Luego de solicitar un millonario monto para otorgarle su libertad, los captores lo dejaron libre tras el pago de $80 millones, por lo cual el empresario fue ubicado, al día siguiente, en Puente Alto.

Tras iniciarse las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, lo cual derivó en la captura de seis personas de nacionalidad extrajera . Se trata de dos mujeres venezolanas, de las cuales una tiene 16 años; y cuatro hombres, tres venezolanos y un colombiano de 15 años.

Todos los involucrados previamente mencionados fueron formalizados en una audiencia concretada el miércoles, imputados por los delitos de secuestro extorsivo, receptación de vehículo, receptación de especies, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

Tres imputados venezolanos quedaron en prisión preventiva y los dos adolescentes quedaron sujetos a internación provisoria. El sujeto colombiano quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Los cuatro nuevos detenidos en las últimas horas

Pese a lo anterior, las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas más que estarían vinculadas a los hechos.

El fiscal Jorge Carmona informó que dos sujetos fueron detenidos por personal del OS9 de Carabineros de Chile durante el jueves, por lo cual serían pasados a control de detención durante el sábado 16 de agosto.

Y este viernes, el mismo fiscal también dio a conocer la detención de otras dos personas, quienes también serán puestos a disposición de la justicia durante este sábado.

Todos los sujetos recientemente detenidos serán imputados, al menos, por el delito de secuestro extorsivo, según adelantaron desde Fiscalía.