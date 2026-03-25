Detienen a escolar que portaba una escopeta artesanal en plena vía pública de Pudahuel

En plena vía pública de Pudahuel, funcionarios de Carabineros concretaron la tarde de este martes la detención de un adolescente de 16 años que portaba una escopeta de fabricación artesanal y en cuya vivienda fueron hallados, con posterioridad, diversos elementos con potencial uso delictivo.

De acuerdo con información de Carabineros, se trata de un alumno del Internado Nacional Barros Arana (INBA) quien, aunque no registra antecedentes policiales, ha participado con anterioridad en actividades de alteración del orden público.

Su captura la realizó cerca de las 18.00 personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 26 Comisaría Pudahuel, en inmediaciones del la estación Barrancas del Metro, en esa comuna de la zona norponiente de la capital.

Tras esto, los uniformados hicieron ingreso al domicilio del menor -tras autorización de su madre- en calle Eucaliptus de la misma comuna, “lugar desde el cual se logró incautar una caja con munición a fogueo calibre 9mm., un notebook, 11 gramos de marihuana, además de un chaleco antibalas con una funda de color blanco, del cual se está verificando la procedencia”, de acuerdo con el mayor Harold Duncker, de esa unidad policial.

Además, desde la institución agregaron que durante el allanamiento se encontró también un cartucho usado, calibre 37 MM de gas lacrimógeno, así como una granada de mano de gas lacrimógeno, apta para ser utilizada.