Detienen a hombre por homicidio en Puente Alto: víctima fue citada mediante engaño por banda de microtraficantes

Funcionarios de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en un homicidio calificado ocurrido el 22 de diciembre de 2024 en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue contactada bajo engaño por una banda vinculada al microtráfico. A través de esta maniobra, lo trasladaron en taxi hasta las afueras del domicilio de uno de los imputados, donde fue increpado y recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte en el lugar.

El comisario Cristopher Hidalgo, de la BH Sur, informó que el detenido “fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se realizó su control de detención”.

En ese sentido, el fiscal Sergio Ortega, de la Fiscalía ECOH, explicó que “se logró establecer la participación del imputado mediante las diferentes diligencias investigativas”.

El sujeto quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, y de dispuso un plazo de 100 días para la investigación.

Asimismo, Hidalgo recalcó que “la investigación se mantiene en carácter de reservada, toda vez que se encuentran diversas diligencias pendientes precisamente tendientes a materializar órdenes de detención y formalización de los coimputados”.