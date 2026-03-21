Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros

Un taxista chileno de 44 años fue detenido la tarde de este viernes en la comuna de Renca, luego de estafar a un turista proveniente de Países Bajos que solicitó sus servicios de transporte en el Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo con la información de Carabineros, la víctima de 74 años solicitó el servicio una vez que arribó a la terminal internacional. Sin embargo, el conductor comenzó a dar vueltas por el interior del recinto, lo que fue advertido por el hombre, por lo que solicitó bajarse del vehículo.

El mayor Harold Duncker, de la 26 Comisaría de Pudahuel, detalló que “se logró la detención de un conductor de un taxi básico, quien, en inmediaciones del Aeropuerto de Santiago, abordó a un turista de nacionalidad holandesa, a quien le efectuaron dos cobros por (un total de) 2.800 euros (cerca de 3 millones de pesos)”.

El segundo cobro fue efectuado por el conductor con la excusa que la primera transacción había fallado. En ese momento el turista solicitó descender del vehículo, lo que le fue impedido por el taxista, arrebatándole la tarjeta y pasándola nuevamente por la terminal de pago (POS).

El victimario luego lanzó la tarjeta fuera del auto y arrancó con las dos maletas del turista, quien logró bajar del vehículo.

Un llamado al 133 activó el procedimiento policial por parte de funcionarios de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 27 Comisaría del Aeropuerto y la Tenencia Pudahuel Poniente, logrando su detención en la calle Blanco Encalada, en Renca.

En la instancia, se recuperó el equipaje del holandés y se incautaron dos dispositivos para procesar pagos con tarjetas.

El mayor Duncker explicó que el sujeto no contaba con autorización para trabajar en el aeropuerto y que registra antecedentes por los delitos de receptación y homicidio.

El aprehendido pasará a control de detención este sábado por los delitos de hurto, estafa y uso malicioso de tarjeta de crédito.