Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público confirmó la detención de dos ciudadanos colombianos en su país, quienes se encontraban prófugos en Chile por el homicidio de un hombre en la comuna de Quilicura en julio de 2024.

Esta semana la Policía Metropolitana de Pereira en Colombia en conjunto con la Interpol lograron la captura Liz Dany Noreña en la comuna de Dosquebradas y a su sobrino Jhonatan Medina en Villasantana ambos en la ciudad de Pereira.

El fiscal ECOH, Christian Toledo informó que en diciembre del año pasado fueron formalizados tres personas en ausencia por este delito , entre ellos las dos personas mencionadas.

Según la investigación, en julio de 2024 la víctima habría sido atacada con arma blanca tras una discusión con los atacantes. Más tarde, estos últimos escondieron el cuerpo dentro de varias bolsas y lo trasladaron a un vertedero en la calle El Totoral.

Tras su captura, los detenidos que estaban con circular roja de Interpol quedaron a disposición de la Fiscalía General de Colombia, mientras se espera el proceso de extradición a Chile que podría tardar varios meses.