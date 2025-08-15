Dictan prisión preventiva para acusado de homicidio en Arica

En prisión preventiva quedó un hombre acusado de perpetrar un homicidio en Arica durante la madrugada del miércoles 13 de agosto.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantía de Arica en la tarde del jueves y consideró que el imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Fiscalía Regional de Arica relató que la víctima -un hombre chileno de 47 años- se encontraba en estado de ebriedad en calle Maipú cuando comenzó a discutir con el imputado, quien también había consumido alcohol.

La víctima, según el Ministerio Público, habría insultado al imputado por su nacionalidad venezolana. Ante esta situación, el acusado fue a su domicilio en calle Baquedano a buscar un arma cortopunzante, con la que atacó al hombre de 47 años en al menos cinco ocasiones.

Pese a que tras cometer el crimen el sujeto se dio a la fuga, fue capturado al día siguiente por la Policía de Investigaciones. El tribunal fijó un plazo de 90 días de investigación y ordenó que el imputado cumpla la medida cautelar en el Complejo Penitenciario de Acha.