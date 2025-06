Directora del Servel emplaza al Congreso y al Ejecutivo a legislar “en plazos oportunos” voto de extranjeros y sanciones

La presidenta del consejo directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, hizo un emplazamiento al Congreso y también al gobierno, para que legisle en los plazos “oportunos” respecto al voto de extranjeros y las sanciones por no sufragar de las elecciones obligatorias.

Las declaraciones de Figueroa se producen en la previa a las elecciones primarias presidenciales de este domingo, donde las cartas del oficialismo Carolina Tohá, Gonzalo Winter, Jaime Mulet y Jeannette Jara, se medirán por representar al sector.

Sin embargo, este un proceso eleccionario que no acarreará multas para quienes no asistan a sufragar, ya que el proceso es de carácter voluntario y solo los vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador que se ausenten, enfrentarán sanciones.

Con todo, Figueroa apuntó a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, las que sí serán obligatorias, pero falta definir las sanciones y quiénes podrán participar.

“Para el servicio Electoral lo importante es que la legislación sea clara y sea oportuna. Es el legislador el que va a tener que definir cuáles son los contenidos de esa legislación. Nosotros hemos dado nuestro aporte técnico”, dijo la presidenta del consejo directivo del Servel.

“Lo que sí es importante, es que el legislador, en los plazos oportunos, pueda tomar esas definiciones para que nosotros como organismo autónomo, como organismo técnico, podamos disponer de todos los procesos para que la elección se pueda realizar como siempre se realiza en Chile”, agregó.

Respecto a las multas que podría significar la no concurrencia a votar, Figueroa aseguró que " la multa para el voto obligatorio también es un tema que está en discusión legislativa”.

“Las multas se implementan una vez que ya se desarrolle la elección. Entonces, esas son dos materias que están hoy día en el ámbito legislativo y obviamente nosotros como Servicio Electoral hemos participado, hemos dado nuestra opinión técnica en todas las discusiones y ya ahora, es una materia de legislador la definición de esos aspectos en el proceso electoral”, manifestó en Figueroa en conversación con Radio Pauta.

Militancia no reconocida

Durante la conversación, Pamela Figueroa, se refirió a quienes pueden participar del proceso eleccionario de este domingo: personas independientes de partidos políticos o bien militantes de aquellos que suscribieron el pacto de primarias, como el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, entre otros.

Sin embargo, en instancias anteriores, algunos electores advirtieron que son militantes de alguna colectividad a la hora de votar, lo que los restaría de estas elecciones.

Ante esto, Figueroa afirmó que “todas las personas pueden consultar sus datos electorales en la página web del Servel. Cualquier persona con su RUT puede saber si está habilitado o no para votar”.

“Si no está habilitado, y la persona presume que puede ser por una militancia que no recuerda o no conoce, lo puede saber con anticipación con sus datos. Y bueno, si hay alguna situación que le parezca necesario hacer saber al Servel, podrá a través de todos nuestros canales”, agregó al respecto.