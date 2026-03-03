SUSCRÍBETE
    Nacional

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”

    El delegado presidencial de la RM aseguró que "el 95% de los funerales de riesgo se han hecho con un par de radiopatrullas que hacen acompañamiento".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin/Aton Chile

    La tarde de este martes se está desarrollando el funeral de Cristopher Araneda (32), hincha de Colo Colo que falleció la tarde del domingo 1 de marzo, tras recibir un disparo en su tórax, en medio de un enfrentamiento entre hinchas albos y de la Universidad de Chile, en la comuna de Pudahuel.

    La situación se produjo en la intersección de las calles General Bonilla con El Salitre, donde un grupo identificado como seguidores del equipo azul habría atacado a hinchas albos que se desplazaban en caravana hacia el Estadio Monumental para ver el superclásico.

    El funeral de Araneda fue catalogado de alto riesgo, por lo que su cuerpo fue trasladado directamente del Servicio Médico Legal (SML) al cementerio para su sepultura. No obstante, la noche del lunes, se produjo un “velorio sin cuerpo” en Pudahuel, donde cerca de 3 mil hinchas de Colo Colo se reunieron para despedir a Araneda, lanzando fuegos artificiales.

    Carabineros llegó al lugar, lo que originó disturbios, donde los presentes habrían lanzado diferentes elementos al personal policial.

    Al respecto, el delegado Presidencial de la Región Metropolitana (RM), Gonzalo Durán, en diálogo con canal 13, aseguró que los disturbios ocurridos en “el velorio” del hincha forman parte de una situación “completamente excepcional”.

    “Yo no quiero minimizar lo que ocurrió, que es completamente inaceptable. Lo que digo es que no es culpa de la Ley. La ley ha tenido 140 casos muy exitosos y uno (el de Pudahuel) donde tenemos 3.000 personas generando desorden. Entonces esto no es un problema de la Ley, sino una conducta inaceptable”, sostuvo.

    Miles de hinchas se reunieron en Pudahuel

    El delegado subrayó que lo ocurrido la noche del lunes en Pudahuel es producto de las “barras bravas, en una disputa entre barristas y con una situación ayer no autorizada de 3 mil personas”.

    “Evidentemente hay un reforzamiento de los servicios policiales, pero quiero reiterar, esto es completamente excepcional, el 95% de los funerales de riesgo han sido con un par de radiopatrullas que hacen acompañamiento”, indicó.

    Durán explicó que en los funerales de riesgo se hace un perfil del fallecido, y que, en el caso de Araneda se estableció un mayor contingente policial por las “particularidades” del occiso.

    El delegado señaló que se hace “un monitoreo, tanto así que cuando se convoca a la gente por WhatsApp, por vías internas, no siempre es fácil determinarlo con debida anticipación, pero de inmediato se actúa con Control de Orden Público, con carros lanza agua”.

    Por los hechos ocurridos en Pudahuel hay un detenido, sujeto que pasará a control de detención por portar elementos pirotécnicos. “Esto es una sanción penal”, sostuvo Durán.

    Sumado a ello, recalcó que “todas las personas que se identifiquen como participantes de estos hechos, no solo se exponen a sanciones penales, sino que además, este es un hecho conexo a un evento deportivo y por tanto, a todos quienes se identifiquen, tienen también aplicación del Código 102: prohibición de acceso al estadio, por largos años”.

    Diego Martin/Aton Chile
