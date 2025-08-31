SUSCRÍBETE
Nacional

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”

Un aficionado de Colo Colo, de 31 años, falleció al caerse tras intentar cambiar de ubicación al interior del recinto deportivo.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió al fallecimiento de un hincha de 31 años durante el Superclásico y explicó que, tras una evaluación técnica de Carabineros, “no era aconsejable la suspensión del partido, y se desarrolló hasta el final de manera adecuada”.

Durán informó que en la previa del encuentro se coordinó el trabajo con Carabineros a través del OS-13, el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad, la Seremi de Seguridad, los clubes organizadores y otras instituciones para verificar todos los componentes de seguridad.

En ese sentido, destacó que que se dispusieron más de 500 guardias privados, tres anillos perimetrales de control y un cuarto anillo de Carabineros para supervisar los desplazamientos de las hinchadas. Además, se instalaron 64 puntos de control con detectores de metales y un amplio servicio de televigilancia, incluyendo control biométrico, con el objetivo de garantizar una jornada segura.

Pese a estas medidas, el delegado presidencial informó sobre el fallecimiento del hincha albo, señalando que “pocos minutos antes del inicio del partido, intentó, en una conducta que estimamos temeraria, cambiar de ubicación, (…) se resbaló, cayó, quedó herido y se dispuso de inmediato que una ambulancia le brindara atención médica inmediata y fue trasladado al hospital de La Florida, donde fallece”.

En cuanto a la investigación, el fiscal Jorge Vitar, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, comentó que tras tomarse conocimiento del incidente, se instruyeron diligencias, por lo cual concurrió personal del OS9 y Labocar. Junto con ello, se hizo verificación del sitio del suceso.

En esa línea, precisó que, preliminarmente, la muerte se produjo por “severas lesiones” en la cabeza del hincha.

Tras el incidente, se constituyó un comité de crisis con participación de Carabineros, los clubes, la delegación presidencial y el Ministerio Público para aislar el sitio del suceso y monitorear la situación. Durán enfatizó que hay que determinar si hay responsabilidades del club organizador o si hay condiciones físicas del estadio que no han contribuido a resguardar la seguridad, eso es materia de investigación.

Asimismo, indicó que, desde el comité “se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido”.

“La suspensión de un partido tiene unos requisitos obligatorios establecidos por la ley, uno de ellos es que haya una alteración grave del orden publico, y el segundo es que la evaluación técnica de la operación policial lo justifique, y en este caso en particular, hicimos una evaluación rigurosa, hay un análisis técnico operativo de Carabineros ”, señaló.

En esta línea, explicó que “suspender el partido podría haber generado una alteración mayor, razón por la cual la decisión es no suspenderlo”.

